Pakistán arresta a hombre acusado de fraude postal en EEUU

Compartir en:









Faheem Akram, de 33 años, fue detenido tras una búsqueda de varias semanas que incluyó redadas en varias partes del país, declaró a los periodistas Atif Ameer, un alto funcionario de la Agencia Nacional de Investigación de Ciberdelitos.

Akram, residente de Khanewal, en la provincia oriental de Punjab, fue acusado formalmente por un jurado preliminar de Florida, indicó la fiscalía federal estadounidense para ese distrito en un comunicado del 28 de septiembre. Alegó que Akram operaba LabelsBank.com, un sitio web no autorizado que vendió más de 5,1 millones de etiquetas de franqueo falsificadas a más de 5.200 clientes. Las etiquetas solían costar 2 dólares cada una, independientemente del peso, el tamaño o el destino de un paquete.

Según la fiscalía de Estados Unidos, las etiquetas falsificadas permitían a los clientes enviar paquetes a precios muy por debajo de las tarifas postales legítimas, lo que derivó en pérdida de ingresos y costos de envío para el Servicio Postal. Su estimación de más de 126 millones de dólares representa presuntas pérdidas del Servicio Postal, y no las ganancias derivadas de las ventas del sitio web.

Ameer señaló que los investigadores paquistaníes determinaron que Akram operó el sitio web desde agosto de 2023 hasta septiembre de 2026 y utilizó 16 cuentas bancarias para el negocio. Entre ellas había cuentas a nombre de Akram, su hermano, su esposa, su hermana y su tía, precisó.

De momento no queda claro si Akram será extraditado a Estados Unidos o si enfrentará juicio en Pakistán.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP