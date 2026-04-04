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Padres superan 3-2 a Medias Rojas en un gélido Fenway con hit impulsor de Laureano en la 9na

BOSTON (AP) — Ramón Laureano conectó un sencillo impulsor con dos outs en la novena entrada ante el cerrador Aroldis Chapman, y los Padres de San Diego resistieron apenas para vencer el sábado 3-2 a los Medias Rojas de Boston en un gélido Fenway Park.

El dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, se desliza para anotar frente al venezolano Carlos Narváez, de los Medias Rojas de Boston, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Steven Senne)
El dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, se desliza para anotar frente al venezolano Carlos Narváez, de los Medias Rojas de Boston, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Steven Senne) AP

La temperatura al inicio fue de 6 grados Celsius, con ráfagas de viento de hasta 40 kph durante la tarde.

En la parte alta de la novena, el dominicano Fernando Tatis Jr. pegó un doble por encima del jardinero central Ceddanne Rafaela, quien al principio se fue hacia delante. El también dominicano Laureano siguió con el hit de la ventaja ante el cubano Chapman (0-1).

Tatis se ponchó tirándole en sus primeras cuatro apariciones ante el plato.

El cubano Adrián Morejón (1-0) lanzó una entrada, y Mason Miller ponchó a los tres bateadores que enfrentó para conseguir su tercer salvamento.

Abajo 2-1 en la octava, Boston colocó corredores en primera y tercera con un out ante Morejón. El emergente venezolano Andruw Monasterio conectó lo que parecía un rodado seguro para doble matanza de regreso al montículo, pero el segunda base Jake Cronenworth dejó caer la pelota al hacer la transferencia antes de tirar tarde a primera.

El doble del venezolano Freddy Fermin puso a los Padres arriba 2-1 en la tercera.

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