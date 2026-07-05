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Padres cortan racha de 8 derrotas con triunfo 5-2 ante Dodgers con jonron 3 de Machado

LOS ÁNGELES (AP) — El dominicano Manny Machado conectó un jonrón de tres carreras, Jackson Merrill y el también dominicano Fernando Tatis Jr. añadieron sencillos productores de carrera, y los Padres de San Diego rompieron su racha de ocho derrotas consecutivas el domingo con una victoria de 5-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Manny Machado, de los Padres de San Diego, a la derecha, es felicitado por Jackson Merrill tras conectar un jonrón de tres carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 5 de julio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
Manny Machado, de los Padres de San Diego, a la derecha, es felicitado por Jackson Merrill tras conectar un jonrón de tres carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 5 de julio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

JP Sears (2-1) lanzó cinco entradas sin permitir carreras y con un solo hit, y los Padres pusieron fin a su peor racha desde 2013 y evitaron una barrida de cuatro juegos a manos de los campeones consecutivos de la Serie Mundial con su primera victoria desde el 26 de junio. El triunfo fue el segundo de San Diego en sus últimos 13 juegos en el Dodger Stadium.

El receptor venezolano de los Dodgers, Eliézer Alfonzo, debutó en las Grandes Ligas en circunstancias extraordinarias, al jugar las primeras seis entradas después de que reportes de medios latinoamericanos más temprano el domingo indicaran que su hermana y su madrastra habían sido confirmadas como víctimas de los terremotos de Venezuela del mes pasado.

El sencillo del venezolano Miguel Rojas con dos outs en la quinta entrada fue el único hit de los Dodgers ante Sears, quien ponchó a cinco en su tercera apertura de la temporada.

Emmet Sheehan (4-6) no pudo salir de la quinta entrada por los Dodgers, pero permitió apenas una carrera con tres hits.

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FUENTE: AP

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