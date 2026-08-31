Oxfam: El Niño está poniendo en riesgo a unos siete millones de personas en Centroamérica

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El informe “La sequía, los cultivos y el corredor seco centroamericano: Evidencias de una crisis en evolución en Guatemala, Honduras y El Salvador por el impacto de El Niño”, analiza la situación humanitaria de comunidades rurales y que son afectadas por irregularidades climáticas, pérdidas agrícolas, limitaciones de acceso al agua, reducción de ingresos y aumento de la vulnerabilidad alimentaria.

Iván Aguilar, gerente humanitario para Centroamérica, explicó a The Associated Press en una entrevista telefónica que el fenómeno “sigue ocasionando una crisis severa en la región", que está haciendo que casi el 100% de la producción de alimentos en la región se pierda.

El estudio evaluó unas 350 comunidades en los tres países y cómo el fenómeno estaba afectando sus vidas.

Aguilar explicó que la sequía en la región ha sido severa y que “el pronóstico para el resto del año es desalentador, es muy probable que la cosecha postrera (la segunda temporada de cultivo y recolección de granos básicos en Mesoamérica) se pierda”, dijo.

El experto habló de tres consecuencias del fenómeno: las pérdidas generalizadas de cultivo, el alto costo de los alimentos y ante las pérdidas la falta de contrataciones en el campo, todo ello genera inseguridad alimentaria para la población. Ante ello la baja respuesta de los gobiernos y la poca inversión en las zonas agrava la situación, agregó.

El informe fue elaborado entre julio y principios de agosto de este año, se enfocó en cosechas de maíz y frijol, base de la alimentación de hogares rurales. En agosto no hubo lluvias lo que agravó la situación e hizo que casi el 100% de las cosechas se perdiera, aseguró Aguilar.

“Los hallazgos evidencian un deterioro significativo de los medios de vida y de las condiciones de seguridad alimentaria en amplias zonas de la región, con impactos diferenciados sobre mujeres, niñez y hogares en situación de mayor vulnerabilidad”, dice el informe y agrega que la situación podría agravarse durante los próximos meses ante la ausencia de lluvia. Oxfam, una confederación internacional de organizaciones que trabajan en más de 90 países buscando soluciones a la pobreza, hizo un llamado a los gobiernos y organismos internacionales a ampliar la asistencia alimentaria, fortalecer los mecanismos de apoyo económico a las familias afectadas, garantizar el acceso al agua y aumentar las inversiones en adaptación climática para las comunidades rurales del Corredor Seco. FUENTE: AP