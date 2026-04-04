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Oscar se retira del fútbol tras un problema cardíaco

SAO PAULO (AP) — El exmediocampista del Chelsea Oscar se retiró del fútbol cinco meses después de haber sido hospitalizado por un problema cardíaco, informó el sábado el club brasileño São Paulo.

ARCHIVO - Oscar, del Chelsea, controla el balón durante el partido de fútbol de la fase de grupos G de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Maccabi Tel-Aviv en el estadio Stamford Bridge de Londres, el miércoles 16 de septiembre de 2015. (Foto AP/Frank Augstein, Archivo)
ARCHIVO - Oscar, del Chelsea, controla el balón durante el partido de fútbol de la fase de grupos G de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Maccabi Tel-Aviv en el estadio Stamford Bridge de Londres, el miércoles 16 de septiembre de 2015. (Foto AP/Frank Augstein, Archivo) AP

São Paulo indicó que Oscar, de 34 años, formalizó esta semana la rescisión de su contrato con el equipo. El acuerdo estaba previsto para extenderse hasta finales de 2027.

Oscar no juega con São Paulo desde que sufrió un síncope vasovagal —una causa común de desmayo tras una caída repentina de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca— en noviembre, lo que requirió una cirugía. Se desplomó durante pruebas de pretemporada y, según reportes, estuvo inconsciente durante unos dos minutos. São Paulo señaló entonces que “presentó una complicación con alteraciones cardíacas”.

Oscar regresó a su club de infancia como agente libre a finales de 2024 tras una larga etapa en China.

“Quería hacer más por São Paulo, quería jugar más. Creo que tenía tanto la capacidad futbolística como la edad para jugar más, pero lamentablemente esto ocurrió. Ahora me voy a retirar y seguir apoyando a São Paulo, continuar mi vida como aficionado”, afuirmó Oscar en un comunicado del club.

Oscar ganó un título de la Liga Europa y dos trofeos de la Liga Premier con el Chelsea, al que se incorporó en 2012.

Se marchó a Shanghái a mitad de la temporada 2016-17 del Chelsea por una cifra de traspaso que, según reportes, fue de 73 millones de dólares. Ganó tres títulos de la Superliga en China y se convirtió en un favorito de la afición en Asia.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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