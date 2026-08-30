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Orioles anotan 7 carreras sin respuesta y vencen por 8-5 a los Atléticos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Gunnar Henderson conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras, Coby Mayo pegó un cuadrangular de tres carreras y los Orioles de Baltimore anotaron siete carreras sin respuesta para remontar y vencer el domingo 8-5 a los Atléticos.

Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore celebra en el dugout su jonrón en la primera entrada ante los Atléticos el domingo 30 de agosto del 2026. (AP Foto/Sara Nevis)
Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore celebra en el dugout su jonrón en la primera entrada ante los Atléticos el domingo 30 de agosto del 2026. (AP Foto/Sara Nevis) AP

Baltimore (68-69) se colocó un juego por debajo de .500 por primera vez desde el 30 de abril y queda a un juego del tercer y último puesto de comodín de la Liga Americana.

Henderson conectó una línea por encima de la barda del jardín central para tomar ventaja 1-0 en la primera entrada. Luego, los Atléticos anotaron cinco carreras consecutivas antes de que Mayo metiera de nuevo a Baltimore en el juego con su 15º jonrón de la temporada ante un lanzador zurdo, con lo que rompió el empate con Matt Olson, de Atlanta, por la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Henderson conectó su segundo vuelacercas, de 413 pies, para impulsar las carreras de la ventaja en la quinta entrada, antes de cerrar la anotación con un triple impulsor en la octava, mientras Baltimore completaba una barrida de tres juegos.

Es el tercer jugador de la MLB esta temporada con un triple en un juego de múltiples jonrones y el primero en lograrlo para Baltimore desde el dominicano Nelson Cruz el 7 de septiembre de 2014.

Chris Bassitt (6-4) permitió cinco carreras con ocho hits en 5 2/3 entradas por Baltimore, mientras ponchaba a cuatro. El cubano Yennier Cano trabajó una novena entrada sin hits para su tercer salvamento del año.

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