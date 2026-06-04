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Orioles anotan 6 carreras en la 1ra entrada y vencen 8-2 a los Medias Rojas

BOSTON (AP) — Coby Mayo conectó un doble que vació las bases en una primera entrada de seis carreras para ayudar a los Orioles de Baltimore a vencer el jueves por 8-2 a los Medias Rojas de Boston.

Los jugadores de los Orioles de Baltimore celebran durante una primera entrada de seis carreras en un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el jueves 4 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa)
Los jugadores de los Orioles de Baltimore celebran durante una primera entrada de seis carreras en un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el jueves 4 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa) AP

Taylor Ward tuvo tres imparables, incluido un doble abriendo el juego y un sencillo impulsor en esa primera entrada, que igualó la mayor cantidad de carreras de los Orioles en un solo episodio esta temporada.

Adley Rutschman extendió a 15 juegos su racha embasándose con un sencillo impulsor, a un partido de la racha más larga de su carrera.

Los dominicanos Leody Taveras y Samuel Basallo impulsaron, en la primera y la quinta respectivamente.

Trevor Rogers (3-6) llevó un juego sin hits hasta la quinta entrada y permitió una carrera, además de ponchar a cinco.

El venezolano Willson Contreras remolcó las únicas carreras de los Medias Rojas con un sencillo impulsor en la sexta entrada y un jonrón de 403 pies en la novena.

El dominicano Brayan Bello (2-6) siguió teniendo dificultades como abridor, al permitir siete hits y ocho carreras en cinco entradas. Tiene una efectividad de 9,68 en 30 2/3 entradas cuando abre, y una efectividad de 0,71 en 25,1 entradas como relevista.

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