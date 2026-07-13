Organización DDHH interpone recurso por artista cubano que ya cumplió condena; se desconoce paradero

“Las autoridades judiciales correspondientes tienen ahora un plazo legal de 72 horas para emitir una respuesta. Esta acción legal se presenta en un escenario crítico de desprotección”, escribió en su cuenta de X la organización Cubalex, que opera fuera de la isla pero cuenta con colaboradores locales.

Ni sus amigos ni organizaciones de activistas saben exactamente adónde se encuentra en este momento el artista o su estatus legal, explicó la entidad.

El mecanismo de protección legal interpuesto busca asegurar que no se prive al artista de su libertad de manera ilegal o irregular.

Un pedido de comentarios sobre la situación de The Associated Press al gobierno cubano no fue contestado en lo inmediato.

Otero Alcántara, de 38 años, fue sacado de la prisión de Guanajay la semana pasada, dos días antes del cumplimiento oficial del término de su condena el 9 de julio.

El artista y crítico del gobierno fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a una manifestación masiva en contra de los apagones en la isla. En 2022 un tribunal lo condenó por desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios.

Durante una transmisión en vivo la mañana del lunes la curadora Anamelys Ramos reiteró que ni ella –una de las voceras más cercanas a su causa— ni la familia sabían el paradero del artista.

“La condena de Luis Manuel terminó… tendría que estar en su casa”, expresó Ramos.

Organizaciones como Amnistía Internacional lo signaron a Otero Alcántara como un preso político, pero la isla no le reconoce dicho estatus.

El artista se hizo conocido por una performance que levantó polémica por la utilización de la bandera cubana cuya portación, como la de varios otros símbolos patrios, está sancionada por la ley.

Además a comienzos de esta década encabezó junto al rapero Maykel Castillo, conocido como “Osorbo” —y quien también se encuentra encarcelado por el mismo proceso judicial— un movimiento de opositores al gobierno llamado San Isidro el cual en 2020 protagonizó una huelga de hambre que concluyó con un inusual plantón de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura.

En octubre de 2025 otro activista reconocido, José Daniel Ferrer, salió de la prisión directamente hacia Estados Unidos.

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FUENTE: AP