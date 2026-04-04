americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ordenan que 2 hombres y un menor sigan detenidos por ataque a ambulancias en Londres

LONDRES (AP) — Dos jóvenes y un menor recibieron el sábado la orden de permanecer bajo custodia, tras comparecer ante un tribunal acusados de incendio provocado por el ataque con fuego a cuatro ambulancias pertenecientes a una organización benéfica judía en Londres.

El incendio del 23 de marzo en Golders Green, un vecindario del norte de Londres con una numerosa población judía, destruyó cuatro ambulancias de la organización de voluntarios Hatzola Northwest, que presta atención de emergencia en la zona. Los cilindros de oxígeno de los vehículos explotaron y rompieron ventanas de un bloque de apartamentos contiguo.

Los británicos Hamza Iqbal, de 20 años, y Rehan Khan, de 19, y un joven de 17 años con doble nacionalidad británico-paquistaní, todos del este de Londres, fueron acusados el viernes de incendio provocado y de actuar con imprudencia poniendo en peligro la vida de otras personas. El menor no puede ser identificado por razones legales dado que tiene menos de 18 años y será recluido en un centro de detención juvenil.

Los sospechosos no presentaron declaración de culpabilidad o inocencia en la audiencia de 45 minutos celebrada el sábado en el Tribunal de Magistrados de Westminster. El tribunal también escuchó que un cuarto sospechoso fue detenido en relación con el incendio.

La policía antiterrorista investiga el incendio como un delito de odio antisemita. Se examina una reivindicación de autoría por parte de un grupo con posibles vínculos con Irán, pero no se ha declarado un acto de terrorismo.

“Hay pruebas fehacientes de que se trató de un ataque premeditado y dirigido contra la comunidad judía”, dijo la fiscal Emma Harraway al tribunal.

Está previsto que los tres acusados comparezcan ante el Tribunal Penal Central de Londres, más conocido como el Old Bailey, el 24 de abril.

Otros dos hombres fueron puestos en libertad bajo fianza previamente tras ser detenidos bajo sospecha de incendio provocado con intención de poner en peligro la vida. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter