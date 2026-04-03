Ordenan evacuaciones por incendio forestal en el sur de California

Compartir en:









Los bomberos del Departamento de Bomberos de Pechanga vigilan el incendio forestal "Springs", en Moreno Valley, California, el viernes 3 de abril de 2026. (Terry Pierson /The Orange County Register vía AP) AP

El incendio Springs se declaró alrededor de las 11 de la mañana del viernes, y para las 2:30 de la tarde había crecido hasta 6,06 kilómetros cuadrados (2,34 millas cuadradas). La causa del incendio, al este de Moreno Valley, en el condado de Riverside, está bajo investigación. No se sabía por el momento cuántos hogares estaban bajo órdenes de evacuación.

"Hace mucho viento", señaló Maggie Cline De La Rosa, funcionaria de información pública del Departamento de Protección contra Incendios de California (Cal Fire) de Riverside.

Un mapa de Cal Fire mostraba que el incendio ardía en una zona recreativa cerca de la ciudad de Moreno Valley, que tiene una población de aproximadamente 200.000 habitantes. La ciudad está a 103 kilómetros (64 millas) al este de Los Ángeles.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por viento para los valles de los condados de San Bernardino y Riverside hasta la tarde del sábado, con pronósticos de ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph).

“Podrían desprenderse ramas de árboles y podrían producirse algunos cortes de energía”, indica el aviso.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP