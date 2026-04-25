Orbán no ocupará escaño en Parlamento tras derrota electoral, promete reconstruir agrupación

El primer ministro húngaro Viktor Orbán habla ante partidarios tras recibir los resultados de las elecciones en Budapest, Hungría, el 12 de abril del 2026. (AP foto/Petr David Josek) AP

Las elecciones del 12 de abril en Hungría pusieron fin a los 16 años de Orbán en el poder, cuando los votantes votaron de forma abrumadora a favor de un aspirante de centroderecha que prometió luchar contra la corrupción y restaurar las instituciones democrática que fueron erosionadas bajo Orbán.

Ese aspirante, el partido Tisza encabezado por el primer ministro entrante Péter Magyar, obtuvo una mayoría de dos tercios en el Parlamento que le permitirá deshacer muchas de las políticas de Orbán.

Desde las elecciones, el futuro papel del veterano primer ministro en la vida política húngara, y si conservará un rol en el gobierno, ha sido incierto.

Pero en un video publicado en Facebook, Orbán afirmó que el grupo parlamentario de su partido quedaría “transformado radicalmente” tras la derrota electoral, y que él no ocuparía su escaño.

“Nuestra tarea ahora no está en el Parlamento”, sostuvo Orbán, sino en la “reorganización” de su campo político, al que llama el “lado nacional”.

“He liderado nuestra comunidad durante casi cuatro décadas”, manifestó Orbán. “Este campo siempre ha sido la comunidad política más unida y cohesionada de Hungría”.

Magyar ha prometido restaurar las instituciones democráticas y el Estado de derecho tras el mandato de Orbán, y exigir responsabilidades a quienes, según él, fueron responsables de supervisar y beneficiarse de una corrupción oficial generalizada.

Cuando se constituya el nuevo Parlamento el 9 de mayo, será la primera vez desde la transición de Hungría del socialismo de Estado en 1990 que Orbán no tendrá un escaño entre los legisladores.

En su declaración, Orbán insinuó que seguiría siendo el presidente de su partido Fidesz después de que el congreso de la formación se reúna en junio para elegir a su líder.

El partido de Magyar obtuvo 141 escaños de 199 en el Parlamento, la mayor mayoría en la historia poscomunista de Hungría. El partido de extrema derecha y euroescéptico de Orbán controlará 52 escaños, frente a los 135 que tenía antes de las elecciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP