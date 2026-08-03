Opositor ruso, ante prohibición de postularse al Parlamento, se va del país

El político ruso Boris Nadezhdin en el tribunal en Dolgoprudny en las afueras de Moscvú, el 17 de julio del 2026. (AP foto/Pavel Bednyakov) AP

Nadezhdin, de 63 años, compartió un video en Telegram en el que aparece de pie frente a la Torre Eiffel en París.

“Buenas noticias: estoy vivo y libre. Lamentablemente, por el momento no en Rusia”, declaró Nadezhdin, añadiendo que necesita “mirar a mi alrededor y planificar cómo será la vida de aquí en adelante”.

Un tribunal ruso multó a Nadezhdin en julio con unos 13 dólares por exhibir “símbolos extremistas”, acusaciones que él rechazó por absurdas. Las imputaciones se originaron en un video en internet de 2023 que mostró brevemente una imagen del fallecido líder opositor Alexei Navalny, condenado por extremismo en un caso que se considera ampliamente motivado por razones políticas.

A principios de ese mes, Nadezhdin también fue designado “agente extranjero”, una etiqueta que conlleva un mayor escrutinio del gobierno, además de connotaciones estigmatizantes en Rusia.

Eso, y la multa por un cargo relacionado con el extremismo, le impidieron postularse en la votación parlamentaria de septiembre, a todas luces estrictamente controlada por el Kremlin.

El partido gobernante Rusia Unida busca preservar su dominio en la cámara baja del parlamento en una contienda contra el Partido Comunista y un par de otros partidos que votan en sintonía con el Kremlin en asuntos clave. La campaña se desarrolla en medio de señales de creciente cansancio público por la guerra en Ucrania, a medida que aumentan la escasez de combustible y el dolor económico, un entorno que reduce la tolerancia de las autoridades incluso hacia una oposición meramente simbólica.

Nadezhdin reunió miles de firmas en enero de 2024 en su postulación a la presidencia, mientras pedía abiertamente el fin de la guerra en Ucrania. Pero quedó fuera de la boleta de marzo de 2024 después de que el Tribunal Supremo de Rusia dictaminara que más de 9.000 firmas presentadas por su campaña eran inválidas, suficientes para descalificarlo. Putin enfrentó solo una oposición simbólica en las elecciones y obtuvo con facilidad un quinto mandato.

Político veterano, Nadezhdin trabajó en el gobierno en la década de 1990, cuando fue asesor de Sergei Kiriyenko, hoy uno de los principales colaboradores de Putin. También se desempeñó como legislador y, más recientemente, se convirtió en miembro de un concejo municipal. Era uno de los pocos críticos de Putin de alto perfil que aún vivían en Rusia.

Nadezhdin declaró a principios de este año su intención de postularse a la cámara baja del parlamento, la Duma Estatal, y prometió continuar su campaña simbólica incluso después de que el Ministerio de Justicia lo marcara de “agente extranjero”.

Otro golpe llegó cuando la policía lo detuvo brevemente acusándolo de exhibir “símbolos extremistas”. El político señaló que estaba considerando mudarse al extranjero, pero se le prohibió salir de Rusia. No estaba claro, a partir de su declaración en video del lunes, si la prohibición ha sido levantada desde entonces o si salió del país pese a ella.

Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las autoridades intensificaron su represión contra la disidencia y la libertad de expresión, atacando sin descanso a organizaciones de derechos, medios independientes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y críticos del Kremlin. Cientos de personas han sido encarceladas y miles de otras han huido del país.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP