GANAR UNA DISCUSION Y PERDER LA GUERRA: EL DILEMA DE ZELENSKI

Fue un error. No importa quién empezó la bronca, no importa quién tenía la razón, o la culpa, el presidente ucraniano no debió dejarse arrastrar al abismo. No midió bien a sus interlocutores, que es igual a no medir las consecuencias.

Sabiendo que no contaba con las simpatías ni de Trump , ni de Vance, (quienes le habían dado sobradas pruebas de ello) ni tampoco de gran parte de los votantes estadounidenses, su difícil misión era ganárselos, no alejarlos.

Él lo sabe, lo ha dicho, a eso vino: a garantizar esa ayuda. En ese determinante sentido, su visita fue un fracaso absoluto. ¡Qué pena!

Ahora Putin, en cambio, tiene la mesa servida: se mostrará conciliatorio, sonriente, civilizado, le dará a Trump la razón en todo. Aunque luego haga lo que le venga en gana. Porque es una equivocación creer que una serpiente como Putin respete algo, o a alguien.

A Zelenski le faltó la habilidad que le sobró a Netanyahu. Lo digo con pesar. El primer ministro israelí llegó a la Casa Blanca en total desventaja, con su popularidad por el piso, y un ultimátum muy a lo Trump: “Quiero un acuerdo inmediato”.

Un acuerdo que en ese momento resultaba desventajoso para Israel, que de hecho provocó la renuncia de altos mandos militares y el desconcierto nacional.

Pero Netanyahu supo desplegar todo su poder de convencimiento y tras varias horas de encierro y encantamiento consiguió que Trump anunciara exactamente lo contrario de lo que había propuesto cuarenta y ocho horas antes.

Luego posaron sonrientes a las cámaras. No vino a discutir, vino a convencer. Su visita, aunque no resolvió todos sus problemas, fue un éxito. Un diferendo público entre Trump y Netanyahu habría sido un imperdonable regalo para los terroristas de Hamas y para el resto de los enemigos de Israel.

Lo sucedido es una evidencia contemporánea de un agente histórico que los académicos suelen obviar: el factor humano, el peso de las personalidades en los acontecimientos. No todo lo explican las condiciones objetivas, la economía o la política pura. No todas las consecuencias responden a causas o razones razonables.

No voy a predecir las consecuencias globales de este desencuentro, porque sinceramente, no las sé. Podrían pasar muchas cosas. Pero sí me atrevo a adelantar algo. Trump no puede sacrificar del todo a Ucrania, el anterior comentario de Vance de que Ucrania no importa, es una equivocación, una falta de miras que el presidente estadounidense a la larga no podrá asumir.

Pero sí pueden sacrificar a Zelenski. Hoy Zelenski es aplaudido por su pueblo, por haberles defendido, por no achicarse ante el más grande, pero pronto, si la ayuda europea no se materializa, o no llega a ser suficiente, o si la dañada relación con Washington no se reconstruye, empezarán a recriminarle no haber visto el barranco, no haberlo evitado, y le apartarán del camino.

Le habrá pasado lo peor que le puede suceder a un líder: habrá dejado de ser útil.

La historia está llena de héroes caídos: es el fantasma de Aníbal, el general cartaginés que estuvo a punto de tomar Roma y no lo hizo, y que debido a ese aún discutido error de cálculo, terminó convertido en paria. ¿Quién dijo que la historia es justa?