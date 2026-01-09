Operación militar en el sureste de Colombia deja 4 muertos incluido importante cabecilla de ex FARC

Se trata de Cristian Eiler Matías Hernández, alias “Polo”, considerado uno de los “principales alfiles criminales” y hombre de confianza del jefe del Estado Mayor Central (EMC) —una de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—, informó el ministro de Defensa Pedro Sánchez, en declaraciones difundidas en X.

Hernández es señalado por la presunta comisión de los delitos de narcotráfico, homicidios, extorsión, reclutamiento forzado de menores, minería ilegal y otras acciones criminales en el departamento del Amazonas, en el sureste del país andino.

El ministro Sánchez enfatizó que el cabecilla abatido “junto a ese narcotraficante (alias “Mordisco”), que tanto daño le ha hecho al país, se encargaba de atacar a nuestros indígenas en el suroriente colombiano”.

La ofensiva militar en la zona rural del Mirití, en el departamento sureño del Amazonas, cuya fecha no fue precisada por las autoridades, dejó en total cuatro abatidos, incluido alias “Polo”, afirmó el viernes el comandante de las fuerzas militares de Colombia, general Hugo López. Agregó que siete personas más fueron detenidas y se encuentran en proceso de judicialización.

Fueron incautados 11 fusiles de largo alcance, una ametralladora, armas cortas y equipos de comunicación, entre otros materiales, agregó el mando militar.

La operación en el Mirití, donde el cabecilla “se ocultaba para evadir la ofensiva militar”, se planificó durante siete días e incluyó el desplazamiento por tierra, aire y el curso del río del mismo nombre, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco” y jefe de la disidencia Estado Mayor Central, que no se acogió al acuerdo de paz firmado con la guerrilla en 2016, es uno de los insurgentes más buscados de Colombia.

Esta estructura se levantó de la mesa de negociación instalada por el gobierno de Gustavo Petro, quien promulga una política de “paz total” en busca de menguar la violencia y desarmar a las disidencias. Sectores de oposición han cuestionan al mandatario por considerar que alienta la “impunidad”.

Petro, el primer mandatario de izquierda en el país andino, ha señalado que acusará ante la Corte Penal Internacional a “Iván Mordisco” y a otros jefes de la estructura por “narcoterrorismo”.

FUENTE: AP