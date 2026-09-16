ARCHIVO - El logotipo de OpenAI aparece en un teléfono móvil frente a una imagen generada por Dall-E, el modelo de texto a imagen de ChatGPT, el 8 de diciembre de 2023, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer, archivo) AP

La empresa de IA también informó el miércoles que estaba introduciendo un nuevo marco para rastrear, investigar y divulgar casos de desalineación de modelos de IA, tales como nuevas formas de que los modelos actúen sin autorización, se coordinen con otros modelos o eludan la supervisión.

OpenAI hizo su anuncio más reciente mientras directivos de empresas de IA de Estados Unidos, entre ellos OpenAI y Anthropic, piden desacelerar el desarrollo de la tecnología por preocupaciones de seguridad.

Entre los nuevos casos reportados por OpenAI, un modelo de investigación aún no dado a conocer insertó “instrucciones tipo jailbreak” en sus propias notas para ignorar sus restricciones habituales y se indicó a sí mismo que debía quedar “liberado de los roles e identidades que atan a otros chatbots”.

En otro caso, un “agente” de IA subió archivos a internet para obtener una cita de navegador sin pedirle permiso al usuario.

OpenAI indicó que los seis informes se descubrieron durante el entrenamiento o la evaluación en los últimos meses.

“A medida que los sistemas de IA se vuelven más avanzados y se despliegan más ampliamente, necesitamos construir un consenso más amplio y mejor informado sobre el progreso de la investigación de alineación”, escribió OpenAI en una publicación de blog, al dar a conocer los hechos.

“Las decisiones sobre cómo debería avanzar el desarrollo de la IA en los próximos meses y años deben basarse en evidencia que personas fuera de las compañías que construyen modelos de vanguardia puedan examinar por sí mismas”, agregó.

Los nuevos casos del miércoles siguen a la revelación de OpenAI en julio de que su sistema de IA fuera de control hackeó a Hugging Face, una startup de IA. Anthropic también señaló ese mismo mes que sus modelos de IA hackearon a tres organizaciones durante las pruebas.

Los “agentes” de IA se están volviendo más inteligentes y se han vuelto “más decididos a resolver tareas complejas mediante la colaboración entre agentes, el intercambio de conocimientos, el engaño y el ocultamiento”, manifestó Lian Jye Su, analista principal del grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia.

Eso está dificultando gobernarlos y contenerlos con enfoques tradicionales de seguridad de IA, explicó.

Por otro lado, el nuevo marco de OpenAI para el seguimiento y la divulgación puede contribuir a impulsar que otros desarrolladores de IA también adopten prácticas similares. “Dicho esto, el proceso sigue siendo interno y voluntario, pero es un paso en la dirección correcta”, agregó Su.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP