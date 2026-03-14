Ondea bandera de EEUU en su embajada en Venezuela por 1ra vez desde 2019

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Una bandera estadounidense ondea de nuevo en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el sábado 14 de marzo de 2026, siete años después de haber sido arriada cuando Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas en 2019. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

La reapertura de la embajada estadounidense se produce tras varias declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en apoyo de la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha intentado mantener abiertas las negociaciones con el gobierno estadounidense.

La bandera fue izada “exactamente siete años después que haber sido arriada”, señaló el equipo de la Embajada de Estados Unidos en un comunicado publicado en redes sociales.

La reapertura atrajo de inmediato la atención de los residentes locales.

Pese a la iniciativa, amplios sectores de la sociedad venezolana y de la clase dirigente política siguen siendo críticos de Trump, de su decisión de sacar por la fuerza a Maduro del poder y encarcelarlo en Nueva York junto con su esposa, y de la creciente influencia estadounidense en la industria petrolera del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP