Ollie Watkins deja Aston Villa y se va a Arabia Saudí por 69 millones de dólares

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Ollie Watkins de Aston Villa durante el partido contra Newcastle en la Liga Premier, el 12 de agosto de 2023, en Newcastle, Inglaterra. (AP Foto/Steve Luciano) AP

Watkins, de 30 años, fue parte del Villa desde que llegó procedente de Brentford en 2020 y alcanzó doble dígitos en goles en cada temporada que estuvo en el club.

“6 años increíbles han llegado a su fin", escribió Watkins en una publicación en Instagram difundida el domingo.

“Gracias por los recuerdos increíbles y por apoyarme siempre en las buenas y en las malas. Decir adiós nunca es fácil a este club, ya que ha sido una parte enorme de mi vida dentro y fuera del campo”, añadió.

El Villa también ha vendido a Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ezri Konsa y Emiliano Martínez, quien se incorporó a Chelsea el domingo, en esta ventana de transferencias.

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FUENTE: AP