O.J. Brigance, campeón del Super Bowl con Ravens y que luchó contra ELA, muere a los 56

ARCHIVO - O.J. Brigance, quien fuera linebacker y actual director de desarrollo de jugadores de los Ravens de Baltimore, aparece cerca del trofeo Vince Lombardi —ganado en el Super Bowl de 2001, en el que él participó— en las instalaciones de entrenamiento del equipo de la NFL en Owings Mills, Maryland, el 5 de septiembre de 2012. (Foto AP/Steve Ruark, Archivo) AP

“Estamos devastados por la terrible noticia de que hemos perdido a O.J. Brigance. O.J. fue una leyenda querida, mentor y un hombre para todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo. Era una persona llena de vida que se convirtió en uno de los primeros héroes de los Ravens con su juego apasionado, incluido el primer tackle en el Super Bowl de 2000”.

A Brigance le diagnosticaron ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, en 2007. No mucho después, él y su esposa, Chanda, formaron la Brigance Brigade Foundation, una organización cuya misión es “equipar, alentar y empoderar” a quienes padecen ELA.

Pese a usar una silla de ruedas y un dispositivo de comunicación que traducía sus mensajes, Brigance se desempeñó como asesor principal de vinculación de jugadores con los Ravens, un trabajo que comenzó en 2004. Además de ayudar a los jugadores en cada etapa de su carrera, Brigance demostró ser una fuente de motivación dentro de la organización.

Ray Lewis, linebacker miembro del Salón de la Fama de los Ravens, dijo en 2012, su última temporada como profesional: “Cada día paso por ahí, no solo para decirle cuánto lo quiero, sino para decirle que él es lo único que me permite no quejarme de nada. Jugué con ese tipo. Su espíritu es simplemente increíble”.

Brigance es el único jugador que ganó un título de la Canadian Football League y un campeonato de Super Bowl para un equipo en la misma ciudad, Baltimore.

“Si bien ganar campeonatos de la CFL y la NFL son grandes recuerdos personales, no diría que ninguno de esos eventos me define. Más bien, forman parte de una acumulación de acontecimientos de vida que me impulsaron a hacer lo que Dios quería que lograra. Si se eliminara cualquiera de esos eventos, no sería la misma persona ni tendría la posición de influencia. Dicho esto, considero que la Brigance Brigade es el logro más significativo de mi vida por mi capacidad de tocar la vida de los demás”, comentó.

Brigance sostuvo que su carrera como jugador profesional de fútbol americano —jugó como linebacker y en equipos especiales— lo ayudó a prepararse para la lucha contra la ELA.

“Mucha gente piensa que el fútbol americano se trata solo de fuerza y capacidad física. Si bien estas son partes integrales del éxito de una persona, la fortaleza, la disciplina y el deseo necesarios para practicar este deporte son características que se transfieren con facilidad a la vida cotidiana”, declaró Brigance en una entrevista de 2012 con The Associated Press.

Brigance no se propuso ser un ejemplo de cómo vivir en circunstancias difíciles, pero no tenía intención de dejar que la ELA lo derrumbara. Él y Chanda colaboraron para ayudar y alentar a otros con la enfermedad.

“He descubierto que cuando llega la adversidad, hay una decisión que tomar. Elegimos responder y seguir viviendo, y también ayudar a otras personas que viven con ELA a responder también. Hemos descubierto que hemos sido un gran aliento no solo para quienes están dentro de la comunidad de la ELA, sino para personas de todos los ámbitos de la vida”.

Orenthial James Brigance nació el 29 de septiembre de 1969 y jugó en la universidad en Rice, en su ciudad natal de Houston. Comenzó su carrera profesional en 1991 como linebacker de los British Columbia Lions. Jugó tres temporadas con BC, con 20 capturas en 1993, antes de unirse a los Baltimore Stallions. En su segunda temporada en Baltimore, el equipo ganó la Grey Cup de 1995.

En 1996, los Miami Dolphins contrataron a Brigance como agente libre. Fue elegido capitán del equipo dos veces durante sus cuatro temporadas allí y recibió el Ed Block Courage Award en 1999. Esa misma temporada fue reconocido con el “Unsung Hero Award” de la Asociación de Jugadores de la NFL.

La única temporada de Brigance con Baltimore fue en 2000. Tuvo el máximo del equipo con 10 tacleadas en equipos especiales durante la marcha de Baltimore en los playoffs, que terminó con una victoria de 34-7 sobre los Giants de Nueva York en el Super Bowl.

Brigance jugó para los Rams de San Luis en 2001 y 2002, y su último partido fue con Nueva Inglaterra en 2002.

“Estoy devastado y sin palabras. O.J. fue una de las personas más auténticas y sinceras que he conocido. Desde el momento en que llegó a Baltimore, se podía sentir su energía. Su sonrisa increíble, su carácter acogedor y su personalidad contagiosa hacían que todos a su alrededor se sintieran como familia”, expresó el vicepresidente ejecutivo de los Ravens, Ozzie Newsome.

Y su tenacidad le sería de gran utilidad mucho después de que terminara su etapa como jugador.

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FUENTE: AP