Ohtani pega jonrón de 3 carreras temprano, pero se queda sin más hits y Dodgers caen barridos

Shohei Ohtani, bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde la cueva el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee, el jueves 15 de octubre de 2026 (AP Foto/Gregory Bull) AP

Pero no fue suficiente para evitar que los Cerveceros de Milwaukee avanzaran a su primera Serie Mundial en 44 años.

Los Dodgers cayeron el jueves por 6-4 y fueron barridos en cuatro juegos. Fue lo mismo que ellos les hicieron a los Cerveceros el año pasado en el camino a ganar un segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

Ohtani se fue de 4-1 con tres ponches —incluido uno grande en la séptima entrada, con la posible carrera del empate en tercera base y un out. Bateó para .192 en los playoffs (de 26-5), con tres carreras impulsadas, cuatro bases por bolas y 10 ponches.

La temporada pasada, Ohtani fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional después de conectar tres vuelacercas y ponchar a 10 bateadores en poco más de seis entradas sin permitir carreras, con pelota de dos hits, durante una dominante actuación como toletero y lanzador en el cuarto y decisivo juego de la serie.

“Ohtani es, posiblemente, el mejor jugador del mundo, y nos lo ha demostrado", afirmó el manager de Milwaukee, Pat Murphy. "El año pasado tuvo el mejor juego individual que he visto jamás contra nosotros”.

Esta vez, con los Dodgers al borde de la eliminación, el batazo de Ohtani —de 428 pies entre el jardín derecho y el central— ante el excompañero Dustin May salió de su bate a 113,1 mph y le dio a Los Ángeles una ventaja de 4-0 en la segunda entrada.

Fue el primer jonrón de los Dodgers en la serie y el primero del japonés desde el 18 de agosto en Colorado —un lapso de 116 turnos.

“Pensé que habíamos despertado a un gigante. Yo decía: ‘Ay, Dios, aquí vamos’", relató Murphy. "Pero les tuvimos un poco de la labor de JoJo Romero y luego de Aaron Ashby. Eso funcionó”.

Ohtani, normalmente sereno, reaccionó de una manera muy inusitada en él: levantó los brazos y gritó hacia el dugout de los Dodgers antes de comenzar su trote alrededor de las bases.

“Creo que había mucha ira y frustración acumuladas. Fue la mejor pelota que conectó en probablemente dos o tres meses, y fue un batazo grande", dijo el piloto de los Dodgers, Dave Roberts. "El hecho de que mirara al dugout y mostrara esa emoción demuestra cuánto le importa. Sigue siendo humano. Le importa y quiere ayudar a su equipo a ganar un juego de béisbol”.

Con dos outs, Ohtani desató el swing fluido y potente que en gran medida lo había abandonado en los últimos meses, mientras lidiaba con problemas de rodilla y brazo.

El cuatro veces Jugador Más Valioso se ponchó haciendo un swing tan fuerte en la primera entrada que se le salió el casco.

“Creo que es el mejor jugador del planeta y no está completamente sano. Pero le tengo mucho respeto por no evadirlo, por seguir queriendo participar, por seguir queriendo jugar cuando no está al 100%”, manifestó Roberts.

El manager devolvió a Ohtani a su habitual puesto de primer bate para el cuarto juego.

Ohtani bateó sexto el miércoles, en una derrota por 6-2. Fue el lugar más bajo en el que ha bateado en el orden desde que se unió a los Dodgers antes de la temporada 2024. Se fue de 2-1 con una base por bolas y un pelotazo.

“Con sólo ver el trabajo de los últimos dos días, me gusta dónde está su cabeza. Me gustaron sus turnos ayer", valoró Roberts antes del juego. "Obviamente no hemos rendido como somos capaces, así que esto fue para sacudir un poco las cosas, pero también con algo de cierta normalidad a la que nuestros muchachos están acostumbrados”.

Ohtani normalmente abre el juego, pero fue bajado en el orden mientras lidiaba con lesiones en la rodilla izquierda y el bíceps derecho en los últimos meses. Las dolencias han impedido que la estrella lance desde principios de julio.

Roberts no le avisó a Ohtani sobre el cambio antes de publicar la alineación del cuarto jueto.

“No fue un solo jugador el que no respondió. Fuimos todos", reconoció el piloto. "Pero estoy realmente impresionado con lo que hizo Shohei. Siempre confiaré en Shohei”.

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FUENTE: AP