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Ohtani hace primeros swings desde que se lesionó y se siente bien, dice el mánager de los Dodgers

CINCINNATI (AP) — Shohei Ohtani bateó desde un tee el martes en Los Ángeles y sigue encaminado a regresar antes de que termine la temporada regular, manifestó el martes el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, regresa al dugout tras poncharse durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, regresa al dugout tras poncharse durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

“Shohei bateó desde el tee y también se sintió bien”, comentó Roberts. “No sé qué nos depara mañana, pero sé que habrá una progresión constante. No sé cuándo será el momento de volver a jugar, pero hoy fue positivo y ojalá podamos seguir avanzando hacia eso”.

Ohtani ha estado en la lista de lesionados de 15 días desde el 8 de septiembre por una inflamación en el bíceps derecho. Los swings del martes fueron los primeros desde que ingresó en la lista de lesionados.

El cuatro veces Jugador Más Valioso no está viajando con el equipo, pero ha estado entrenando y recibiendo tratamiento.

Roberts espera que Ohtani juegue en algunos partidos más de la temporada regular. Los Dodgers ya aseguraron un puesto en los playoffs.

“Que ocurra o no está por verse, pero sí espero que regrese para jugar algunos partidos de la temporada regular. No sé cuántos”, señaló el mánager.

Los dos veces campeones defensores de la Serie Mundial llegaron al juego del martes por la noche en Cincinnati con un número mágico de tres para asegurar su 13er título del Oeste de la Liga Nacional en 14 años.

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