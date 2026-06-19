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Ohtani fuera de la alineación de Dodgers mientras está de baja por paternidad

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani no estuvo en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles la noche del viernes porque está “ausente del equipo por paternidad”.

El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, sonríe en el dugout durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay en Los Ángeles, el miércoles 17 de junio de 2026. (Foto AP/Kyusung Gong)
El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, sonríe en el dugout durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay en Los Ángeles, el miércoles 17 de junio de 2026. (Foto AP/Kyusung Gong) AP

El equipo anunció en una publicación en X que se espera que la superestrella de doble función regrese este fin de semana, lo que significa que no fue incluido en la lista de paternidad de las Grandes Ligas.

La alineación del equipo para el primer juego de la serie contra los Orioles de Baltimore se dio a conocer a menos de una hora del inicio, con Ryan Ward como bateador designado y séptimo en el orden al bate.

Consultado tres horas antes del partido sobre la demora en la alineación, el mánager Dave Roberts comentó que estaba resolviendo “algunas cosas con algunos jugadores de posición” y no mencionó a Ohtani.

Le preguntaron a Roberts por la molestia en la rodilla izquierda de Ohtani y señaló que no había hablado con él el viernes. “Solo asumo que, después del día libre, está en una buena situación”, manifestó el mánager.

Roberts suele mencionar cuando un jugador está esperando un bebé y el equipo normalmente anuncia que ha sido puesto en licencia de paternidad.

Ohtani, que cumple 32 años el 5 de julio, y su esposa de 29 años, Mamiko Tanaka, se convirtieron en padres por primera vez en abril de 2025 con el nacimiento de su hija. Él anunció por primera vez en redes sociales en diciembre de 2024 que la pareja estaba esperando.

El célebremente reservado Ohtani nunca ha revelado públicamente su nombre y ha evitado cuidadosamente mostrar su rostro en las raras fotos familiares que publica en sus redes sociales.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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