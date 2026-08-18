Ohtani dice que su rodilla se sintió bien y guía a Dodgers con 2 jonrones en triunfo 11-5

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles batea un sencillo en la tercera entrada ante el abridor de los Rockies de Colorado Tomoyuki Sugano el lunes 17 de agosto del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

“Me sentí bien al día siguiente”, afirmó Ohtani a través de un intérprete después de la victoria de los Dodgers por 11-5 sobre los Rockies de Colorado.

Ohtani tiene programada otra sesión de bullpen el martes. No ha lanzado en un juego desde el 3 de julio debido a una irritación en la rodilla izquierda, pero podría estar avanzando en la dirección correcta.

“Esa es la esperanza, y esa es la razón por la que hemos sido bastante cuidadosos en el proceso de rehabilitación”, expresó Ohtani, quien tiene marca de 8-2 en el montículo esta temporada con una efectividad de 1,79 y 95 ponches en 85 2/3 entradas. “Ese es el resultado ideal: asegurarme de que regreso lo antes posible”.

Ohtani y los Dodgers, desde luego, encontraron una solución sencilla a sus recientes problemas ofensivos: jugar en el Coors Field, favorable para los bateadores.

El bateador designado conectó un par de jonrones —el 25.º juego de su carrera con múltiples cuadrangulares— y Max Muncy añadió un batazo de tres carreras para destacar la explosión ofensiva.

Las 11 carreras fueron la mayor cantidad para Los Ángeles desde que vencieron por 12-7 a San Diego el 2 de julio. Desde entonces promediaban 3,4 carreras por juego en un tramo en el que perdieron 11 de 16.

“En conjunto, me gustó todo. Eso es lo que somos. Eso es lo que hemos estado buscando desde hace bastante tiempo”, indicó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Ohtani terminó de 5-4 y ahora ha conectado de hit en 21 juegos consecutivos en el Coors Field. Durante la racha, suma nueve jonrones y 24 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .413.

“Solo intento sentirme bien en el plato, asegurarme de no estar demasiado tenso”, explicó Ohtani sobre su enfoque en la Mile High City. “Realmente asegurarme de estar orientado al contacto. Esas son las cosas en las que de verdad me concentro aquí en el estadio”.

Para Roberts, este fue el Ohtani de antaño.

“Realmente excepcional en el sentido de su selección de lanzamientos, su dirección hacia la parte grande del campo de la que hablamos mucho”, comentó Roberta. “Cuando hace eso, no hay nadie mejor en el planeta”.

Freddie Freeman (de 5-3 con dos dobles), el cubano Andy Pagés (de 4-3 con un doble) y Muncy (de 4-2, su 25.º jonrón) también tuvieron grandes noches con el bate.

Fue un momento difícil para Kyle Tucker, quien terminó de 5-0 e incluyó un rodado mientras se enfrentaba al jardinero/infielder Troy Johnston en la novena entrada. Tucker ahora está de 24-0 en sus últimos siete juegos. También cometió un error en el jardín derecho.

El relevista puertorriqueño Edwin Díaz permitió tres carreras en la novena mientras continúa tratando de ajustar algunas cosas en el montículo.

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FUENTE: AP