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Ohtani aún no está al 100%, su apertura del domingo sigue en duda

DETROIT (AP) — El estado de Shohei Ohtani para la apertura del domingo contra los Tigres de Detroit sigue siendo incierto después de que sintiera molestias en la rodilla durante una ligera sesión de bullpen antes del juego del viernes.

El jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, corre hacia primera tras un rodado out contra los Tigers de Detroit durante la tercera entrada de un partido de béisbol el viernes 28 de agosto de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)
El jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, corre hacia primera tras un rodado out contra los Tigers de Detroit durante la tercera entrada de un partido de béisbol el viernes 28 de agosto de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, manifestó el sábado que la rodilla de Ohtani todavía no está libre de dolor, y que además está teniendo problemas menores con el músculo del bíceps que lo molestó anteriormente en la entrada.

La estrella de doble función no lanza desde que trabajó seis entradas en una victoria 4-3 contra los Padres de San Diego el 3 de julio, y el domingo solo habría lanzado una o dos entradas.

“Lo difícil ahora mismo es tratar de determinar si, si no está al 100% en el cuerpo en general, vale la pena darle una entrada para ir poniéndolo a punto”, planteó Roberts.

Ohtani ha podido batear pese a los problemas — batea para .274 con 12 jonrones en 44 juegos desde su última actuación como lanzador — y la incorporación de Tarik Skubal ha hecho más fácil ganar sin él en la rotación.

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FUENTE: AP

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