Odell Beckham Jr. jugará en el debut de pretemporada de Giants ante Vikings, dice Harbaugh

Aunque se trata de un partido de exhibición, marca otro hito para el venerado receptor abierto en su gira de regreso a casa. El entrenador John Harbaugh espera que Beckham juegue el sábado, en el debut de pretemporada del equipo contra Minnesota en casa.

“Tengo ganas de verlo jugar. Se ha visto bien. Está en forma. Está haciendo todas las repeticiones que se supone que debe hacer en los entrenamientos. Se está poniendo más fuerte. Siento que se está fortaleciendo cada día. Está en un buen momento”, dijo Harbaugh el miércoles.

Beckham, a sus 33 años, está en un lugar muy distinto al de diciembre de 2018, cuando se acercaba al final de su contrato de novato tras superar las 1.000 yardas por recepción en cuatro de sus primeras cinco temporadas en la NFL.

Ahora, después de cumplir una suspensión de seis partidos por dar positivo en una prueba de drogas para mejorar el rendimiento y de no jugar en absoluto en 2025, intenta demostrar que todavía tiene lugar en la liga. Su último partido fue el 8 de diciembre de 2024, con Miami.

“Más o menos tuve dos años libres. Espiritual, mental, emocional, físicamente — lo que fuera — tuve tiempo para sanar, así que me siento bien”, comentó Beckham a los reporteros en White Sulphur Springs, Virginia Occidental, a principios de este mes.

Beckham ha mostrado destellos de su versión más joven en el campamento de entrenamiento, incluida una recepción en la parte trasera de la zona de anotación tras un pase de Jameis Winston durante la semana inaugural. Detrás de Malik Nabers (cuando está sano), Darius Slayton y otros en el plantel, y con mucha competencia de otras incorporaciones como agentes libres, Calvin Austin y Darnell Mooney, además del novato Malachi Fields, no hay garantía de que Beckham integre el roster inicial de 53 jugadores.

Los partidos y los entrenamientos le brindan una oportunidad para ganarse un lugar. Aún no está claro quién podría lanzarle el balón, ya que Harbaugh eludió una pregunta sobre si el quarterback franquicia Jaxson Dart y el resto de los titulares previstos jugarán contra los Vikings.

Sin importar de quién reciba los pases, Beckham tiene la oportunidad de robarse los reflectores del verano como un favorito de los fanáticos que regresa.

“Estoy ansioso por escuchar a los aficionados gritar cuando salga ahí y atrape un pase de touchdown contra los Vikings de Minnesota en el MetLife Stadium. Creo que será uno de los rugidos más fuertes. ... Ni siquiera puedo imaginar la expectativa que tienen nuestros aficionados”, dijo Winston.

Harbaugh explica la visita de Arnold a los Giants

Después de que Terrion Arnold entrenó con los Giants, Harbaugh no descartó que el equipo firme al esquinero agente libre, que enfrenta ocho cargos por delitos graves, antes de que el proceso legal llegue a su fin.

“El proceso legal podría tardar años, y entonces su carrera se acaba. Creo que hay que decidir: ‘¿En qué punto está el proceso legal? ¿De qué estamos hablando realmente aquí? ¿Cómo se ve?’ Y hay que emitir un juicio en esa línea”, aclaró Harbaugh.

Arnold, de 23 años, fue acusado en junio de cargos de secuestro, robo a mano armada y conspiración, tras denuncias de que orquestó el secuestro y la golpiza de tres hombres en febrero. Se convirtió en agente libre cuando los Lions de Detroit lo dejaron en libertad unos días después de que se presentaran los cargos.

Nueva York es el tercer equipo que recibe a Arnold para una visita solo esta semana, después de Nueva Orleans y el campeón defensor Seattle. Harbaugh explicó que el razonamiento es mostrarse agresivos, aunque reconoció que existe una ecuación de riesgo y recompensa en esa posibilidad.

“Hay cosas que se pueden ganar y cosas que se pueden perder, y uno tiene que equilibrarlo y tratar de tomar una decisión que tiene dos caras. Un aspecto es qué es lo mejor para tu equipo. El otro aspecto es qué es lo mejor para tu organización y tu gente, y hacer lo correcto”, expresó Harbaugh.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP