americateve

Ocho muertos en una explosión en tienda de fuegos artificiales en China antes del Año Nuevo Lunar

BEIJING (AP) — Ocho personas murieron y dos sufrieron quemaduras leves en una explosión y un incendio en una tienda de fuegos artificiales en el este de China unos días antes del Año Nuevo Lunar, informaron las autoridades.

Visitantes pasan junto a la figura de un caballo iluminado antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en un parque de diversiones a las afueras de Beijing, China, el sábado 14 de febrero de 2026. (AP Foto/Vincent Thian)
El gobierno del condado de Donghai indicó en un comunicado que la explosión, ocurrida la tarde del domingo en una aldea de la provincia de Jiangsu, fue provocada por un residente que encendió fuegos artificiales de manera indebida cerca del establecimiento. No ofreció más detalles sobre lo sucedido.

Encender petardos a medianoche en el Año Nuevo Lunar es una tradición en China, pero en los últimos años muchos lugares han prohibido los fuegos artificiales, al menos en parte por la contaminación del aire.

La costumbre podría volver en algunos lugares después de que varios gobiernos flexibilizaran sus prohibiciones el año pasado.

El Año Nuevo Lunar, también conocido en China como el Festival de Primavera, se celebra el martes. Marcará el inicio del año del caballo en el zodiaco chino.

Tras la explosión del domingo, el Ministerio de Gestión de Emergencias instó a todas las regiones a reforzar la supervisión de la producción, el transporte, la venta y el uso de fuegos artificiales para prevenir futuros accidentes.

Un comunicado del ministerio señaló que debe prohibirse estrictamente probar fuegos artificiales y petardos alrededor de las tiendas, e instó a los gobiernos locales a identificar y eliminar puntos ciegos “para garantizar que la gente tenga un Festival de Primavera seguro, auspicioso y feliz”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

