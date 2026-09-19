Observador electoral pierde el conocimiento durante arresto policial, dice partido opositor en Rusia

Una persona sale de una cabina tras votar en las elecciones parlamentarias en Podolsk, Rusia, sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov) AP

La votación para elegir a los miembros de la Duma Estatal es la primera elección parlamentaria de Rusia desde que Moscú lanzó la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022. La elección de tres días, que comenzó el viernes y termina el domingo, prácticamente no presenta oposición y casi con certeza consolidará el dominio político del Kremlin.

Yabloko señaló que funcionarios del centro de votación acusaron a un observador electoral del partido de intentar “interrumpir las elecciones” y llamaron a la policía, que “usó la fuerza” contra él.

No estaba claro si recibió atención médica oportuna después de perder el conocimiento, indicó el partido en un comunicado en Telegram el sábado, y añadió que fue llevado a una comisaría y acusado de desobedecer órdenes policiales.

Yabloko, la única entidad política registrada que se atrevió a criticar la guerra con Ucrania, fue retirado de la boleta el mes pasado por orden del Tribunal Supremo de Rusia, y solo cuenta con unas pocas decenas de candidatos en las contiendas de circunscripción única. Además, algunos políticos contrarios a la guerra han sido encarcelados o se han visto obligados a huir al extranjero antes de la campaña.

Yabloko y el Partido Comunista, que ha criticado algunos aspectos de la política gubernamental pero ha evitado cuidadosamente cualquier crítica al presidente Vladímir Putin, afirmaron que a muchos de sus observadores electorales se les negó el acceso a los centros de votación.

El viernes, el líder de Yabloko apeló ante Ella Pamfilova, jefa de la Comisión Electoral Central, por lo que el partido describió como numerosas negativas de entrada a sus observadores y presiones sobre ellos.

“El alcance de lo que está ocurriendo no nos permite verlo como un malentendido”, manifestó el presidente de Yabloko, Nikolái Rybakov.

Rusia no invitó a observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a supervisar la elección, y el Ministerio de Exteriores acusó al organismo de aplicar “dobles estándares” por sus críticas a Moscú.

Indicó que, en su lugar, había invitado a otras organizaciones internacionales, así como a observadores de Estados miembros de la OSCE.

El presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Pere Joan Pons, sostuvo que la decisión constituía una violación de los compromisos de Rusia como Estado miembro de la organización.

“Este rechazo persistente al escrutinio independiente sigue un patrón profundamente preocupante de desprecio por los principios de transparencia, rendición de cuentas democrática y el Estado de derecho”, expresó.

La Comisión Electoral Central de Rusia indicó que antes de la votación se habían registrado más de 380.000 observadores electorales, incluidos representantes de 11 partidos políticos. De los registrados, 97.040 observadores estaban vinculados al partido Rusia Unida, y el siguiente grupo más grande, con 42.743 observadores, representaba al Partido Comunista de Rusia.

También señaló que se han registrado 1.126 observadores electorales internacionales y “expertos electorales” de 133 países y 13 organizaciones internacionales.

Rusia también endureció las restricciones a los observadores electorales en la antesala de la votación parlamentaria. Bajo un nuevo código de ética, se prohíbe a los observadores hacer declaraciones “que pudieran interpretarse como que socavan la confianza en el sistema electoral”.

Las autoridades rusas extendieron la elección parlamentaria durante el fin de semana con el objetivo de aumentar la participación entre los 111 millones de votantes habilitados, y permitieron el voto electrónico.

Por primera vez, la elección parlamentaria incluye a residentes de cuatro regiones ucranianas que Moscú se anexionó ilegalmente después de que comenzó la guerra, pero que aún no controla por completo. La votación también se realiza en Crimea, la península ucraniana en el mar Negro que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014.

El Kremlin quiere que la votación subraye el apoyo público a la guerra en Ucrania y le dé una pátina de legitimidad. Ha buscado evitar cualquier riesgo político aplastando incluso la más mínima señal de disidencia.

El principal partido del Kremlin, Rusia Unida, tiene prácticamente asegurado conservar su control abrumador de la cámara baja, la Duma Estatal. También se espera que varios partidos más pequeños de la “oposición sistémica”, que votan en sintonía con el gobierno en todos los asuntos clave, mantengan su presencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP