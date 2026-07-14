Nueva York impondrá la primera moratoria estatal del país sobre centros de datos

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ARCHIVO - La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, participa en una ceremonia para cortar un lazo en las oficinas de JPMorgan Chase en Nueva York, el 21 de octubre de 2025. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) AP

La gobernadora Kathy Hochul tiene previsto firmar una orden ejecutiva el martes por la mañana que impondrá la primera moratoria estatal del país sobre los centros de datos hiperescalables, que albergan miles de servidores informáticos y requieren enormes cantidades de energía y un suministro constante de agua para mantenerse refrigerados.

“Mientras el desarrollo de centros de datos amenaza con aumentar las facturas de servicios públicos, agotar nuestros recursos naturales y generar incertidumbre para los neoyorquinos, es mi responsabilidad actuar y liderar”, indicó en un comunicado la gobernadora demócrata.

La orden pausará los permisos estatales para nuevos grandes centros de datos y ordenará a los reguladores estatales crear estándares que aborden los impactos ambientales, la demanda de energía, el uso de agua y otros factores, informó la oficina de la gobernadora.

Empresas tecnológicas y otros partidarios han sostenido que las medidas para bloquear la construcción de centros de datos perjudican el crecimiento del empleo en las comunidades locales y ceden terreno a China en una carrera por liderar la industria de la IA, que crece rápidamente.

A principios de este año, Maine parecía estar a punto de establecer una moratoria similar. Pero la medida fue vetada por la gobernadora demócrata del estado, Janet Mills, porque habría bloqueado un centro de datos propuesto en un pueblo que ha tenido dificultades económicas tras el cierre de una fábrica local. Se han propuesto moratorias en al menos una docena de estados, pero no han avanzado mucho, aunque algunos condados y municipios han impuesto sus propias prohibiciones temporales.

La decisión en Nueva York también tiene relevancia política para la campaña de reelección de Hochul y para las reñidas contiendas al Congreso del estado este otoño, mientras los demócratas buscan abordar las preocupaciones sobre la asequibilidad ante las altas facturas de servicios públicos y otros asuntos que afectan el bolsillo. La gobernadora suavizó este año los ambiciosos objetivos de Nueva York para reducir los gases de efecto invernadero, al citar el aumento de los costos de la energía para los consumidores.

El rival republicano de Hochul en la contienda por la gobernación, el ejecutivo del condado de Nassau Bruce Blakeman, se opone a una moratoria estatal y afirma que se debería permitir que los gobiernos locales lleguen a acuerdos con empresas tecnológicas para proyectos de centros de datos que prometan suficientes beneficios económicos. La Legislatura estatal aprobó este año su propio proyecto de ley de moratoria, pero la oficina de Hochul describió la legislación como compleja y señaló que necesitaba trabajo adicional. En su lugar, la gobernadora ha optado por una orden ejecutiva que entraría en vigor de inmediato una vez firmada. Nueva York, en esta etapa, no ha sido un destino para los mayores centros de datos hiperescalables. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP