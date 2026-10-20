Notoria ausencia de hinchas del Man City en goleada 5-1 al AEK Atenas en la Champions

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Una tribuna semivacía durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el AEK Atenas en Mánchester, Inglaterra, el martes 20 de octubre de 2026. (Foto AP/Dave Thompson) AP

Una concurrencia muy por debajo del aforo del recientemente ampliado Etihad Stadium presenció la victoria 5-1 del City, con amplias zonas sin ocupar en el recinto con capacidad para 61.000 espectadores. La asistencia oficial no fue revelada ni por el City ni por la UEFA.

La baja asistencia sorprendió, ya que los aficionados del City han mostrado un ánimo desafiante desde que el club fue declarado culpable de irregularidades financieras generalizadas, lo que podría hacer que enfrente una serie de castigos, incluida una enorme multa, una deducción de puntos o incluso la expulsión de la Liga Premier.

Más de 60.000 personas asistieron al último partido de la Liga de Campeones del City contra el Paris Saint-Germain, cuando el asediado club ofreció un espectáculo de fuegos artificiales antes del encuentro y un video con sus mejores momentos en las pantallas gigantes del estadio, en lo que podría interpretarse como una respuesta desafiante al fallo, que ha apelado.

Los aficionados han acudido con plátanos inflables, resucitando una moda de la década de 1980, mucho antes de que se convirtiera en la fuerza dominante del fútbol inglés gracias al respaldo de sus propietarios emiratíes. Pero en esta ocasión se vieron pocos.

Quizá la baja asistencia reflejó que era el tercer partido en casa del City en menos de una semana, tras los encuentros contra el PSG e Ipswich en la Premier.

Quienes se quedaron fuera se perdieron otra brillante actuación del equipo de Enzo Maresca, que lidera la Liga Premier y se repuso de la derrota ante el PSG.

Phil Foden se destacó con un triplete, mientras que Elliot Anderson y Rayan Cherki aportaron los otros goles. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP