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Norris: el más rápido en 1ra práctica libre del GP de Brasil seguido por el campeón de F1 Antonelli

SAO PAULO (AP) — Lando Norris, de McLaren, marcó el viernes la mejor vuelta en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil en Interlagos.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce su monoplaza durante la primera práctica libre de la carrera de autos del Gran Premio de Brasil de la Fórmula Uno en el autódromo de Interlagos en Sao Paulo, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andre Penner)
El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce su monoplaza durante la primera práctica libre de la carrera de autos del Gran Premio de Brasil de la Fórmula Uno en el autódromo de Interlagos en Sao Paulo, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andre Penner) AP

El piloto británico fue 0,082 segundos más rápido que el recién coronado campeón Kimi Antonelli, de Mercedes. Max Verstappen, de Red Bull, fue el tercero más veloz.

Lewis Hamilton, de Ferrari, terminó cuarto en una práctica sin su compañero de equipo Charles Leclerc, quien viaja a Brasil tras el nacimiento de su hija. El sustituto sueco de Leclerc, Dino Beganovic, tuvo dificultades para mantenerse en la pista y registró la segunda peor vuelta.

El novato de Haas Rafael Câmara, uno de los dos brasileños en la parrilla y sustituto del francés Esteban Ocon, fue 18º.

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FUENTE: AP

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