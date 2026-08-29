Nootbaar pega grand slam en la séptima en triunfo 7-1 de Diamondbacks ante Gigantes

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Lars Nootbaar de los Diamondbacks de Arizona felicitado por su compañero Geraldo Perdomo tras su grand slam en la séptima entrada ante los Gigantes de San Francisco en el primer juego de la doble cartelera el sábado 29 de agosto del 2026. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Kelly (9-12) limitó a los Gigantes a dos hits en esas siete entradas. Ponchó a siete y otorgó cuatro bases por bolas.

La mejor oportunidad de anotar de San Francisco llegó en la cuarta. Con corredores en las esquinas y un out, Turner Hill pegó un rodado a segunda. El tiro del venezolano Ildemaro Vargas al plato puso out a Bryce Eldridge. Luego Kelly dominó a Drew Cavanaugh con otro rodado.

En su tercera apertura en las mayores, el zurdo Matt “Tugboat” Wilkinson mantuvo sin anotaciones a los Diamondbacks, permitiendo tres hits a lo largo de seis entradas y retiró a 11 bateadores consecutivos entre la segunda y la quinta entrada.

Wilkinson otorgó sus únicas dos bases por bolas para abrir la séptima. Ryan Walker reemplazó entonces a Wilkinson (0-2).

Tras una jugada de selección y una base por bolas, Nootbaar castigó un lanzamiento 2-2 por encima de la barda del jardín derecho para poner el marcador 4-0.

Fue el sexto jonrón de la temporada para Nootbaar, quien se voló la cerca con el primer lanzamiento en la victoria 10-6 de los Diamondbacks la noche del viernes.

En su debut en las Grandes Ligas el sábado, el zurdo de los Giants Seth Lonsway permitió tres carreras (dos limpias) en las dos últimas entradas. ___ Vea aquí la cobertura completa de las Grandes Ligas de AP FUENTE: AP