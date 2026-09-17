Nola domina a los Mets en triunfo 3-0 y los Filis empatan a los Cachorros por comodín NL

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El primera base de los Mets de Nueva York Jared Young es sacado del terreno tras golpearse con el lanzador Nolan McLean durante el juego contra los Filis de Filadelfia, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Young cayó al suelo cuando el lanzador Nolan McLean lo golpeó en la cabeza con una rodilla al coincidir ambos en busca del rodado lento de Justin Crawford en la sexta entrada. Young quedó inmóvil en el terreno tras el choque y fue trasladado a un hospital. El mánager de Nueva York, Andy Green, indicó que una tomografía computarizada no mostró hallazgos y que Young presentaba síntomas de conmoción cerebral.

Nola (7-10) no permitió hit hasta que Nick Morabito conectó un sencillo con un out en la sexta. Ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas, y mejoró a 4-2 con efectividad de 2,07 en sus últimas 10 aperturas.

El dominicano Jhoan Duran lanzó una novena entrada de un hit para su salvamento número 32 en 34 oportunidades, y completó la 19na blanqueada de los Filis, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Filadelfia tiene marca de 85-68, la misma que los Cachorros. Los Filis se acercaron a cuatro juegos de Atlanta (89-64), líder del Este de la Liga Nacional.

McLean (11-10) permitió una carrera, siete hits y tres bases por bolas en cinco entradas, mientras ponchaba a cinco.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP