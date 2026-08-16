Noah Cameron deslumbra con juego de 1 hit y Reales blanquean 3-0 a Angelinos

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Noah Cameron, lanzador de los Reales de Kansas City, hace un pitcheo en el duelo del domingo 16 de agosto de 2026 ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/William Liang) AP

Cameron (7-8) ponchó a ocho y dio una base por bolas, al realizar 115 lanzamientos en nueve entradas.

Permitió su único hit en la séptima, cuando el primera base de los Angelinos, Vaughn Grissom, pegó un sencillo elevado por encima de la cabeza de Witt.

Cameron retiró a sus primeros 15 adversarios antes de otorgar una base por bolas de Oswald Peraza en el comienzo del sexto capítulo. El venezolano Peraza avanzó con el rodado de Travis d’Arnaud antes de que Josh Lowe se ponchara tirándole y Zach Neto rodara a segunda.

Un ponche a Mike Trout para abrir la séptima antecedió al sencillo de Grissom.

Massey conectó un jonrón solitario en la cuarta entrada por los Reales, seguido por el cuadrangular de Witt en la quinta para poner el encuentro 2-0. Carter Jensen pegó un sencillo impulsor en la séptima.

Ryan Johnson (2-7) lanzó 5 1/3 entradas por los Angelinos, al aceptar cinco hits. Ponchó a cuatro, dio dos bases por bolas y terminó con dos carreras limpias.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP