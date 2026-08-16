americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Noah Cameron deslumbra con juego de 1 hit y Reales blanquean 3-0 a Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Noah Cameron lanzó un juego de un solo hit, en tanto que Michael Massey y Bobby Witt Jr. conectaron jonrones, y los Reales de Kansas City vencieron el domingo 3-0 a los Angelinos de Los Ángeles.

Noah Cameron, lanzador de los Reales de Kansas City, hace un pitcheo en el duelo del domingo 16 de agosto de 2026 ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/William Liang)
Noah Cameron, lanzador de los Reales de Kansas City, hace un pitcheo en el duelo del domingo 16 de agosto de 2026 ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/William Liang) AP

Cameron (7-8) ponchó a ocho y dio una base por bolas, al realizar 115 lanzamientos en nueve entradas.

Permitió su único hit en la séptima, cuando el primera base de los Angelinos, Vaughn Grissom, pegó un sencillo elevado por encima de la cabeza de Witt.

Cameron retiró a sus primeros 15 adversarios antes de otorgar una base por bolas de Oswald Peraza en el comienzo del sexto capítulo. El venezolano Peraza avanzó con el rodado de Travis d’Arnaud antes de que Josh Lowe se ponchara tirándole y Zach Neto rodara a segunda.

Un ponche a Mike Trout para abrir la séptima antecedió al sencillo de Grissom.

Massey conectó un jonrón solitario en la cuarta entrada por los Reales, seguido por el cuadrangular de Witt en la quinta para poner el encuentro 2-0. Carter Jensen pegó un sencillo impulsor en la séptima.

Ryan Johnson (2-7) lanzó 5 1/3 entradas por los Angelinos, al aceptar cinco hits. Ponchó a cuatro, dio dos bases por bolas y terminó con dos carreras limpias.

Deja tu comentario

Destacados del día

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter