Nic Lentz y Gabe Morales debutarán como umpires en la Serie Mundial, bajo el mando de James Hoye

ARCHIVO - El umpire Gabe Morales trabaja en el juego del 22 de agosto de 2023 entre los Orioles de Baltimore y los Azulejos de Toronto (AP Foto/Julio Cortez, archivo) AP

Dan Bellino, Vic Carapazza, Tripp Gibson y Jim Wolf también trabajarán en el Clásico de Otoño, anunciaron el jueves las Grandes Ligas. Será la tercera Serie Mundial tanto para Hoye como para Wolf, y la segunda para Bellino, Carapazza y Gibson.

Lentz debutó en las Grandes Ligas en 2016 y, a sus 36 años, será el umpire más joven de la Serie Mundial desde Pat Hoberg en 2022.

Morales será el umpire principal (en home) para el juego inaugural del viernes, con Lentz en primera, Hoye en segunda, Carapazza en tercera, Bellino en el jardín izquierdo y Gibson en el derecho.

Wolf estará en home en el segundo juego y lo acompañarán Lentz, Hoye, Carapazza, Bellino y Gibson.

Bellino será el jefe del equipo en el tercer juego, cuando Hoye sea el suplente.

Lentz tuvo una tasa de revocación del 48,3% en la primera temporada del sistema automatizado de bolas y strikes con umpires robot. Se trata de la novena mejor cifra entre 76 umpires con 100 o más desafíos, según taptochallenge.com.

Gibson fue 19.º con 50,4%, Morales 21.º con 50,9%, Carapazza 28.º con 52%, Hoye 29.º con 52,3%, Wolf 39.º con 53,7% y Bellino 65.º con 59,9%. Gibson, Hoye, Lentz y Morales tuvieron registros perfectos en ABS en la serie divisional, y a cada uno se le ratificaron dos desafíos.

Los equipos ganaron 2 de 4 contra Bellino y 2 de 5 contra Carapazza.

Wolf no tuvo un juego como umpire principal en la Serie Divisional.

Hoye, de 55 años, también trabajó la Serie Mundial en 2019 y 2022, incluido el home para el cuarto juego del enfrentamiento de 2019 entre Washington y Houston y el duelo inaugural de 2022 entre Filadelfia y los Astros.

Gibson, de 45 años, estuvo detrás del plato en el cuarto encuentro de 2022, apenas el segundo juego sin hit en la historia de la Serie Mundial, cuando Cristian Javier, Bryan Abreu, Rafael Montero y Ryan Pressly se combinaron para lanzar en una victoria de Houston por 5-0.

Wolf, de 57 años, también trabajó la Serie Mundial en 2015 y 2019. Bellino, de 48 años, laboró en el Clásico de Otoño en 2021 y Carapazza, de 47, lo hizo en 2023.

Wolf debutó en las Grandes Ligas en 1999, Hoye en 2003 y Gibson en 2013. Bellino (48) debutó en 2008, Carapazza (47) en 2010 y Morales (42) en 2014.

El mexicano Alfonso Márquez y D.J. Reyburn serán los umpires de revisión de video en el centro de operaciones de repeticiones en la oficina del comisionado en Nueva York.

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FUENTE: AP