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NFL informa que Rashee Rice no será sancionado por acusaciones de agredir a exnovia

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — La NFL informó el viernes que no sancionará a Rashee Rice después de que una exnovia publicó a principios de este año en redes sociales imágenes de moretones y heridas que supuestamente le causó el receptor de los Chiefs de Kansas City.

ARCHIVO - Rashee Rice, receptor de los Chiefs de Kansas City, disputa el partido del 27 de noviembre de 2025 ante los Cowboys de Dallas (AP Foto/Matt Patterson, archivo)
ARCHIVO - Rashee Rice, receptor de los Chiefs de Kansas City, disputa el partido del 27 de noviembre de 2025 ante los Cowboys de Dallas (AP Foto/Matt Patterson, archivo) AP

La liga señaló en un comunicado que Rice “no ha incurrido en una conducta que viole la política de conducta personal”.

Los Chiefs no emitieron comentarios inmediatos sobre la decisión, pero el abogado de Rice, Sean Lindsey, indicó en un comunicado: “El Sr. Rice quiere agradecer a la NFL por su exhaustiva investigación y espera con entusiasmo el inicio de la temporada 2026-27 de la NFL”.

Rice, de 25 años, se perdió los primeros seis partidos de la temporada pasada después de que la NFL determinó que había violado su política de conducta personal cuando provocó un choque de varios vehículos en una autopista de Dallas mientras conducía de manera errática a velocidades cercanas a 190 kph.

El jugador abandonó el lugar del accidente antes de que llegara la policía y, un par de semanas después, asumió la responsabilidad del choque en un comunicado.

Rice se entregó cuando se emitió una orden de arresto y se declaró culpable en julio pasado de dos cargos de delito grave de tercer grado —colisión con lesiones corporales graves y carreras en una autopista que causaron lesiones corporales. Fue condenado a 30 días de cárcel y cinco años de libertad condicional. También se le exigió pagar los gastos médicos de las víctimas.

El más reciente problema extradeportivo que involucra a Rice surgió después de que la exnovia Dakoda Jones alegó en una demanda presentada en febrero en el condado de Dallas, Texas, que él la había agredido físicamente en múltiples ocasiones, causándole lesiones que incluyeron sangrado y moretones.

La demanda indicó que Rice “sujetó, asfixió, estranguló, empujó, arrojó, arañó, golpeó y le dio cabezazos” a Jones, además de golpearla con objetos. La demanda también sostuvo que Rice arrojó objetos, golpeó paredes y rompió muebles, y que muchos de estos incidentes ocurrieron cuando Jones, quien tiene dos hijos con Rice, estaba embarazada.

Rice sumó 53 recepciones para 571 yardas y cinco touchdowns la temporada pasada. Kansas City terminó 6-11 y se quedó fuera de los playoffs.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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