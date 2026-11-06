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NFL dice a Brandon Aiyuk que debe a los 49ers aproximadamente 13 millones de dólares, según AP

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — La NFL le comunicó al receptor inconforme Brandon Aiyuk que necesita reembolsar a los San Francisco 49ers unos 13 millones de dólares que recibió previamente en bonificaciones, mientras intenta ser reincorporado al roster del equipo.

ARCHIVO — El receptor abierto de los 49ers de San Francisco, Brandon Aiyuk, realiza ejercicios de calentamiento antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Cardinals de Arizona en Santa Clara, California, el domingo 6 de octubre de 2024. (Foto AP/Jed Jacobsohn, Archivo)
ARCHIVO — El receptor abierto de los 49ers de San Francisco, Brandon Aiyuk, realiza ejercicios de calentamiento antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Cardinals de Arizona en Santa Clara, California, el domingo 6 de octubre de 2024. (Foto AP/Jed Jacobsohn, Archivo) AP

El nuevo agente de Aiyuk, Drew Rosenhaus, manifestó a principios de esta semana que Aiyuk había presentado oficialmente su documentación ante la NFL para regresar y que planeaba presentarse el viernes con los 49ers.

Una persona con conocimiento de la situación indicó que la liga envió el jueves una carta a Aiyuk y a la NFLPA en la que señala que le debe a los 49ers ese dinero, con base en bonificaciones que le pagaron después de firmar una extensión de cuatro años y 120 millones de dólares, justo antes del inicio de la temporada 2024. La persona habló bajo condición de anonimato porque la carta no se hizo pública.

The Ringer informó primero que los Niners estaban buscando recuperar ese dinero de Aiyuk.

El gerente general de San Francisco, John Lynch, declaró a la estación de radio insignia del equipo, KNBR, que se trataba de una situación “única” que el equipo estaba tratando de resolver.

“Mi trabajo es velar por los mejores intereses de los 49ers y, por lo tanto, en esta situación en particular, estamos trabajando con el consejo de administración de la NFL para abrirnos camino a través de una situación algo distinta”, expresó Lynch. “Está en evolución. Voy a dejarlo ahí porque me recomendaron hacerlo, y creo que es lo correcto. Buscaremos una vía para ambas partes que funcione”.

Aiyuk no ha jugado un partido en más de dos años desde que sufrió una lesión de rodilla en octubre de 2024 y ha estado en la lista de reserva/abandono del equipo después de dejar a los Niners a finales de la temporada pasada.

Despidió al agente Ryan Williams durante su prolongada disputa con los 49ers y estuvo sin representación hasta que recientemente contrató a Rosenhaus.

Aiyuk seguirá bajo contrato con los 49ers después de que la NFL lo reincorpore. Lynch ya había dicho que no espera que Aiyuk vuelva a jugar para los Niners, mientras que el entrenador Kyle Shanahan señaló el miércoles, cuando le preguntaron si Aiyuk podría volver a jugar para San Francisco, que “no hay absolutos en la vida”.

Los 49ers anularon previamente 27 millones de dólares garantizados en el contrato de Aiyuk para 2026 por no participar en reuniones y otras actividades del equipo el verano pasado, cuando estaba rehabilitándose de la lesión de rodilla.

Aiyuk firmó la gran extensión justo antes del inicio de la temporada 2024 tras una prolongada ausencia contractual que lo mantuvo fuera del campamento de entrenamiento. Venía de una temporada 2023 en la que tuvo 75 recepciones para 1.342 yardas y siete touchdowns, y fue All-Pro del segundo equipo.

Aiyuk tuvo apenas 25 recepciones para 374 yardas en siete partidos en 2024 antes de lesionarse. El jugador de 28 años suma 294 recepciones para 4.305 yardas y 25 touchdowns desde que fue seleccionado en la primera ronda en 2020.

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El periodista de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi contribuyó a este informe.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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