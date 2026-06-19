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Neymar se recupera y jugaría con Brasil ante Escocia en el Mundial, asegura Ancelotti

FILADELFIA (AP) — El entrenador de la selección de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, tiene previsto que Neymar se recupere de una lesión en la pantorrilla derecha y vea acción en el último partido de la fase de grupos del Mundial ante Escocia.

Neymar se perdió los dos primeros partidos de Brasil en el torneo, incluida la victoria del viernes por 3-0 sobre Haití.

"Sí. Neymar se entrenará de forma individual mañana (sábado) y, el lunes, se incorporará al equipo y estará listo para el partido contra Escocia", señaló Ancelotti al finalizar el encuentro.

Brasil cierra su participación en el Grupo C contra Escocia el miércoles en Miami Gardens, Florida.

Neymar es el máximo goleador de la selección brasileña con 79 tantos en 129 partidos.

Con la intención de disputar su cuarto Mundial, Neymar se sometió a pruebas en el gemelo el lunes pasado para determinar el progreso de la lesión que sufrió mientras jugaba con su club el 17 de mayo.

La convocatoria de Neymar desató un amplio debate en Brasil. Ha tenido dificultades desde que regresó de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante las eliminatorias mundialistas en octubre de 2023.

Neymar suma cuatro goles y dos asistencias en ocho partidos con Santos este año.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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