Néstor Lorenzo seguirá como técnico de Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol anunció el jueves la renovación del técnico argentino. No se especificó la fecha de duración del nuevo contrato.

Tras una reunión celebrada en Bogotá, el comité ejecutivo de la federación confirmó la continuidad de Lorenzo, de 60 años.

“Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”, indicó el ente en un comunicado.

Lorenzo dirige al combinado colombiano desde 2022 y en 51 partidos ha sumado 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas, con un balance de 96 goles a favor y 44 en contra.

En el Mundial, Colombia lideró el Grupo K con triunfos ante Uzbekistán (3-1) y la República Democrática del Congo (1-0) y un empate contra Portugal (0-0). En las fases eliminatorias, la Tricolor superó a Ghana (1-0) en dieciseisavos de final y luego cayó 4-3 frente a Suiza en penales tras igualar 0-0 en los 120 minutos.

“Ahora es momento de recuperar energías y continuar trabajando en el desarrollo de este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte, manteniendo una idea de juego ofensiva y apuntando a objetivos claros”, señaló Lorenzo en una entrevista concedida al portal 365scores.

Respecto a la participación en el Mundial, el entrenador argentino ensalzó el trabajo defensivo de sus dirigidos, que concedieron un gol en cinco encuentros, y se lamentó de la definición ante Suiza que les costó la eliminación.

“Los penales ante Suiza fueron el momento más doloroso porque se terminó nuestro sueño mundialista”, sostuvo Lorenzo. “El equipo tomó la iniciativa en todos los partidos, tuvimos una propuesta ofensiva y ambiciosa. Generamos más opciones de gol que cada uno de los rivales a los que enfrentamos”.

Lorenzo, cuyo contrato finalizaba el viernes 24 de julio, apuntará a la Copa América 2028, luego de alcanzar el subcampeonato en la anterior edición realizada en 2024 en Estados Unidos, donde sucumbieron en la prórroga de la final ante Argentina.

Colombia entrará en un proceso de renovación en el ciclo que tendrá como objetivo el Mundial de 2030. El capitán James Rodríguez, de 35 años, disputó por tercera vez el Mundial, al igual que los arqueros David Ospina (37) y Camilo Vargas (37), el defensa Santiago Arias (34) y el mediocampista Juan Fernando Quintero (33).

Rodríguez y Ospina han vestido en 131 ocasiones la camiseta de la Tricolor y son los jugadores colombianos con más partidos internacionales.

Luis Díaz, quien marcó un gol y repartió una asistencia en la Copa del Mundo, está llamado a ser líder del siguiente proceso de la selección colombiana. A sus 29 años, el extremo viene de completar su mejor temporada en Europa con el Bayern Múnich, con el que firmó 26 anotaciones en todas las competiciones.

Lorenzo también contará con el volante Gustavo Puerta, quien destacó en su primera cita mundialista, al igual que los defensas Daniel Muñoz y Jhon Lucumí.

Respecto a su cuerpo técnico, el estratega ya no tendrá como su mano derecha al asistente Luis Amaranto Perea, quien dejó su cargo en la selección cafetera para dirigir a Independiente Medellín.

La próxima cita en el calendario de Colombia es la fecha FIFA que se realizará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre en la que se pueden disputar hasta cuatro partidos amistosos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP