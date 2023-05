Ford conservará la banda de radio AM en vehículos nuevos

ARCHIVO - Jim Farley, presidente y CEO de Ford, habla en conferencia de prensa, 28 de setiembre de 2021, en Memphis, Tennessee. Los dueños de nuevos vehículos Ford podrán sintonizar la banda AM en sus radios, después de todo. Farley escribió en redes sociales el martes 23 de mayo de 2023 que la empresa anuló su decisión anterior de eliminar la banda por pedido del gobierno, ya que muchos alertas de emergencias se transmiten por emisoras AM. (AP Foto/Mark Humphrey, file) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.