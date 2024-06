El tráfico se reanuda en el transitado puerto de Baltimore tras la retirada del puente derruido

Varias remolcadoras escoltan al carguero Dali después de que fuera reflotado en Baltimore, el lunes 20 de mayo de 2024. El barco golpeó el puente Francis Scott Key el 26 de marzo, lo que provocó que se derrumbara y causó la muerte de seis personas. (AP Foto/Matt Rourke) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.