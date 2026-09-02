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NBA multa a Clippers con 30 millones de dólares y sanciona a Leonard por escándalo de tope salarial

LOS ÁNGELES (AP) — La NBA multó a los Clippers de Los Ángeles 30 millones de dólares, mientras que la estrella Kawhi Leonard fue sancionado 700.000 dólares por violar las reglas contra la elusión del tope salarial.

Kawhi Leonard asiste al Abierto de Toronto para observar el partido de la japonesa Naomi Osaka ante la kazaja Elena Rybakina en Toronto el martes 11 de agosto del 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP)
Kawhi Leonard asiste al Abierto de Toronto para observar el partido de la japonesa Naomi Osaka ante la kazaja Elena Rybakina en Toronto el martes 11 de agosto del 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

La liga actuó con dureza contra la organización tras una investigación de casi un año.

Además, el propietario Steve Ballmer fue suspendido por un año; el presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank, fue suspendido sin sueldo por seis meses; y la presidenta de operaciones comerciales, Gillian Zucker, fue suspendida por un año, todo ello por su participación.

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FUENTE: AP

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