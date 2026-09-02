NBA multa a Clippers con 30 millones de dólares y sanciona a Leonard por escándalo de tope salarial

Kawhi Leonard asiste al Abierto de Toronto para observar el partido de la japonesa Naomi Osaka ante la kazaja Elena Rybakina en Toronto el martes 11 de agosto del 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

La liga actuó con dureza contra la organización tras una investigación de casi un año.

Además, el propietario Steve Ballmer fue suspendido por un año; el presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank, fue suspendido sin sueldo por seis meses; y la presidenta de operaciones comerciales, Gillian Zucker, fue suspendida por un año, todo ello por su participación.