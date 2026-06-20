americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nathan Eovaldi es baja para abrir con Rangers ante Padres por molestia en la rodilla

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El derecho de los Rangers de Texas Nathan Eovaldi fue retirado de su apertura programada contra San Diego el sábado debido a molestias en la rodilla izquierda.

Nathan Eovaldi, de los Rangers de Texas, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Medias Rojas de Boston, el domingo 14 de junio de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell)
Nathan Eovaldi, de los Rangers de Texas, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Medias Rojas de Boston, el domingo 14 de junio de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

El zurdo MacKenzie Gore fue adelantado un día para reemplazar a Eovaldi, y los Rangers no anunciaron de inmediato a un abridor para el cierre de la serie del domingo contra los Padres.

Es la segunda vez en poco más de un mes que Eovaldi es retirado de una apertura. El lanzador de 36 años lidiaba con rigidez en el costado izquierdo cuando se saltó una apertura del 11 de mayo contra Arizona.

Eovaldi terminó perdiéndose un turno en la rotación antes de lanzar siete entradas sin permitir carreras e igualar su máximo de la temporada con ocho ponches en una victoria 8-0 contra Houston.

El dos veces All-Star tiene marca de 6-7 con efectividad de 4.23 en 14 aperturas.

Eovaldi no lanzó después del 22 de agosto del año pasado debido a una distensión del manguito rotador derecho, y tras la temporada se reveló que necesitaba una cirugía por hernia deportiva. Tuvo marca de 11-3 con una efectividad, la mejor de su carrera, de 1.73 en 22 aperturas, pero se quedó corto del número de entradas requerido para calificar al título de efectividad.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla tras recorrer el nuevo avión presidencial Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump presenta el nuevo avión presidencial Air Force One

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter