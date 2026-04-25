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Nasim Nunez impulsa 4 carreras y los Nacionales vencen 6-3 a los Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Nasim Núñez impulsó cuatro carreras, incluidas dos en la parte alta de la 10ª entrada, y los Nacionales de Washington vencieron el sábado 6-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Daylen Lile de los Nacionales de Washington celebra con sus compañeros en la caseta tras anotar gracias a un sencillo de Nasim Nuñez durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago en Chicago, el sábado 25 de abril de 2026. (AP Foto/Paul Beaty)
Daylen Lile de los Nacionales de Washington celebra con sus compañeros en la caseta tras anotar gracias a un sencillo de Nasim Nuñez durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago en Chicago, el sábado 25 de abril de 2026. (AP Foto/Paul Beaty) AP

El corredor automático James Wood anotó la carrera de la ventaja con un lanzamiento descontrolado en la parte alta de la 10ª antes de que los Nacionales sumaran tres carreras más ante Jordan Leasure (2-1) gracias a una base por bolas con las bases llenas y un sencillo de dos carreras de Núñez.

Los Medias Blancas apenas pudieron conseguir una carrera en la parte baja de la 10ª ante Brad Lord.

El abridor de Washington, Jake Irvin, permitió cuatro hits, ponchó a nueve y no dio bases por bolas. El cubano Cionel Pérez (2-3) lanzó una novena entrada sin carreras para llevarse la victoria, mientras los Nacionales ganaron por primera vez en cuatro juegos.

Noah Schultz permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas, y ponchó a ocho por los Medias Blancas.

Los Nacionales llamaron al venezolano Andrés Chaparro desde Triple-A Rochester y bajaron al lanzador Riley Cornelio. Chaparro fue titular el sábado en la primera base, bateó tercero en el orden y se fue de 3-0. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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