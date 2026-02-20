NASA realiza segunda prueba de carga de cohete que decidirá cuándo despega su misión lunar

Por segunda vez este mes, los equipos de lanzamiento bombearon más de 2,6 millones de litros (700.000 galones) de combustible ultrafrío al cohete, ubicado en su plataforma de lanzamiento. Realizaron la cuenta regresiva hasta la marca de los 30 segundos, tal como estaba previsto, y luego retrocedieron los relojes para repetir los últimos 10 minutos.

La NASA completó la prueba a última hora de la noche y apuntó que la pérdida de hidrógeno fue mínima, muy por debajo de los límites de seguridad.

Fue la parte más crítica y difícil de los dos días de ensayos previos al lanzamiento. Los ingenieros estaban analizando los datos, y el resultado determinará si es posible lanzar la misión lunar Artemis II, con cuatro astronautas, en marzo.

En un indicio esperanzador, la tripulación, formada por astronautas de Estados Unidos y Canadá, se preparó para iniciar el viernes un periodo de cuarentena de dos semanas, con el fin de proporcionar lo que la NASA califica como flexibilidad dentro de la ventana de lanzamiento de marzo. Tres de los astronautas se unieron al equipo de lanzamiento el jueves para supervisar el progreso.

Durante la prueba de hace dos semanas, se registró una fuga de cantidades peligrosas de hidrógeno líquido ultrafrío por las conexiones entre la plataforma y el cohete Space Launch System, 98 metros (de 322 pies). Los ingenieros reemplazaron un par de juntas y un filtro obstruido con la esperanza de superar la segunda prueba en el Centro Espacial Kennedy. La NASA indicó que los resultados del jueves dieron a los ingenieros confianza en las nuevas soldaduras.

Lo más pronto que los astronautas podrían despegar es el 6 de marzo. Se convertirán en los primeros en volar a la Luna —en un viaje de ida y vuelta de 10 días, sin escalas— desde el Apolo 17 en 1972. No entrarán en órbita ni alunizarán.

La NASA lleva lidiando con las fugas de combustible de hidrógeno desde la era de los transbordadores espaciales, que proporcionaron muchos de los motores del SLS. El primer vuelo de prueba no tripulado de Artemis estuvo parado durante meses por fugas de hidrógeno antes de despegar finalmente en noviembre de 2022.

El hecho de que pasen años entre los vuelos agrava el problema, indicó el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, un empresario tecnológico que financió sus propios viajes a la órbita a través de SpaceX.

Apenas dos meses después de asumir el cargo, Isaacman ya promete rediseñar las conexiones de combustible entre el cohete y la plataforma antes del próximo lanzamiento de Artemis III. Aún a varios años de distancia, esa misión intentará alunizar con dos astronautas cerca del polo sur de la Luna.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es la única responsable de todo el contenido.

FUENTE: AP