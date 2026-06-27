americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Naomi Osaka se retira en el 2do set de la final de Bad Homburg por lesión en el pie

BAD HOMBURG, Alemania (AP) — La preparación de Naomi Osaka para Wimbledon sufrió un contratiempo cuando se retiró al inicio del segundo set en la final del Abierto de Bad Homburg del sábado debido a una lesión en el pie.

La japonesa Naomi Osaka reacciona tras perder contra la checa Karolina Muchova en la final del torneo de tenis WTA del Abierto de Bad Homburg en Bad Homburg, Alemania, el sábado 27 de junio de 2026. (Foto AP/Michael Probst)
La japonesa Naomi Osaka reacciona tras perder contra la checa Karolina Muchova en la final del torneo de tenis WTA del Abierto de Bad Homburg en Bad Homburg, Alemania, el sábado 27 de junio de 2026. (Foto AP/Michael Probst) AP

La japonesa, cuarta cabeza de serie, en su primera final sobre hierba, perdía 6-1, 1-0 ante Karolina Muchova, de la República Checa, cuando abandonó.

Osaka había pedido un tiempo muerto médico en el primer set. Luego, tras hacer gestos de que no podía continuar, se acercó para estrechar la mano de Muchova y de la jueza de silla.

“Solo quiero dar las gracias a todos los que vinieron a ver el partido. Pido disculpas por no poder terminar, pero este ambiente fue increíble durante toda la semana”, le dijo Osaka al público durante la ceremonia de entrega de trofeos.

Osaka, campeona de cuatro torneos de Grand Slam, de 28 años, nunca ha pasado de la tercera ronda en Wimbledon, que comienza el lunes.

Como cabeza de serie número 14, tiene previsto enfrentarse a Elsa Jacquemot en la primera ronda.

Fue el tercer título de la carrera de Muchova, número 11 del ranking, en nueve finales del circuito, y el primero sobre hierba.

La final se adelantó dos horas y media, a las 11 a. m. hora local (09.00 GMT), para evitar lo peor del calor del día, mientras gran parte de Europa soporta temperaturas a menudo récord.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Edificios antiguos y construcción deficiente hicieron a Venezuela vulnerable a terremotos

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

La caída de La abogada de los milagros: denuncias de haber inventado abusos y estafado a migrantes

La caída de "La abogada de los milagros": denuncias de haber inventado abusos y estafado a migrantes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter