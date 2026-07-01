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Naomi Osaka luce otra creación de moda antes de llegar a 3ra ronda en Wimbledon

LONDRES (AP) — Naomi Osaka lució un nuevo look antes de ganar su partido de segunda ronda en Wimbledon.

La japonesa Naomi Osaka regresa una bola de la francesa Elsa Jacquemot en su encuentro de la primera ronda de Wimbledon el lunes 29 de junio del 2026. (AP Foto/Maja Smiejkowska)
La japonesa Naomi Osaka regresa una bola de la francesa Elsa Jacquemot en su encuentro de la primera ronda de Wimbledon el lunes 29 de junio del 2026. (AP Foto/Maja Smiejkowska) AP
La japonesa Naomi Osaka ingresa la cancha en la segunda ronda del encuentro de Wimbledon ante la rusa Anastasia Gasanova el miércoles primero de julio del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
La japonesa Naomi Osaka ingresa la cancha en la segunda ronda del encuentro de Wimbledon ante la rusa Anastasia Gasanova el miércoles primero de julio del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Osaka, cuyas revelaciones de moda se han convertido en un evento por sí mismas en los torneos de Grand Slam, llevó un atuendo menos elaborado que el kimono inspirado en “Kill Bill” que vistió el lunes para su partido de primera ronda.

Aun así, atrajo mucha atención mientras caminaba desde el vestuario hasta la Cancha 2, seguida por fotógrafos y aficionados que querían tomar sus propias fotos.

Este conjunto completamente blanco incluía un cinturón ancho y una larga cola que se arrastraba detrás de ella, la cual la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam se quitó cuando comenzó a calentar para su partido contra la Anastasia Gasanova.

Luego despachó rápidamente a su rival por 6-3, 6-2.

“Solo estoy tratando de variar un poco”, comentó Osaka sobre su atuendo, y añadió que le preocupaba que una derrota pudiera haber arruinado el tercer cumpleaños de su hija Shai el jueves.

“Solo quería estar aquí por más tiempo, no quería hacer que se subiera a un avión el día de su cumpleaños”, expresó Osaka.

El partido de Osaka estuvo entre los primeros en comenzar en las canchas exteriores, mientras la segunda ronda se ponía en marcha en Wimbledon.

Más tarde, el campeón defensor masculino Jannik Sinner tenía previsto jugar contra Nuno Borges en el primer partido de la Cancha Central. Después, la campeona del Abierto de Francia Mirra Andreeva enfrentará a la campeona de Wimbledon 2024 Barbora Krejcikova, antes de que Novak Djokovic se mida con Stefanos Tsitsipas.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se enfrenta a McCartney Kessler en la Cancha 1 antes de que Coco Gauff juegue contra Solana Sierra.

Serena Williams regresó a la Cancha Central el martes, pero perdió en tres sets ante Maya Joint en su primer partido individual en casi cuatro años. Williams tiene previsto jugar dobles con su hermana Venus más adelante en la semana.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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