americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Myles Garrett prevé volver ante Rams este fin de semana tras 7 partidos lesionado

LOS ÁNGELES (AP) — Se espera que Myles Garrett regrese al campo con los Rams de Los Ángeles el domingo en Washington, después de perderse los últimos siete partidos por una lesión de rodilla.

El entrenador Sean McVay anunció el viernes, antes del entrenamiento, la probable disponibilidad de Garrett, salvo un contratiempo de última hora. Los Rams (4-4) adquirieron al dos veces Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP en un canje durante el verano, pero solo ha jugado un partido con su nuevo equipo.

McVay manifestó: “Solo estoy agradecido de que haya vuelto y de que se sienta realmente bien”.

Garrett no juega desde el partido inaugural de la temporada de los Rams, cuando no registró tacleadas en su abultada derrota ante los 49ers en Australia. Después, Garrett reveló que no estaba en plena forma debido a una lesión de rodilla que lo limitó durante todo el campamento de entrenamiento.

Garrett se sometió a una cirugía cuando los Rams regresaron de Melbourne, y estuvo fuera hasta que volvió a entrenar esta semana. McVay reconoció que los Rams evaluarán si Garrett debió haberse operado antes en el año, pero el equipo no está mirando hacia atrás.

“Siempre quieres reflexionar sobre qué haríamos de manera diferente”, comentó McVay.

Garrett por fin podrá jugar junto a Aaron Donald contra los Commanders. El tres veces Jugador Defensivo del Año fue tentado a salir de su retiro de 2 años y medio por la adquisición de Garrett por parte de los Rams, pero Donald no hizo el viaje a Australia mientras se ponía a punto físicamente.

La presión al pasador de los Rams no ha sido buena en ausencia de Garrett. Aunque Los Ángeles está presionando a los mariscales de campo a un ritmo razonable, el equipo está empatado en el puesto 26 de la liga con apenas 12 capturas, lo que ha generado frustración.

El cazamariscales Byron Young, líder de los Rams con 4 1/2 capturas, señaló: “Seguimos atacando, pero no estamos terminando todas las jugadas. Creo que hemos estado generando buena presión, pero no estamos derribando al quarterback y cerrando los partidos. Tener de vuelta a MG ayudará a eso, sin duda”.

También se espera que el ala cerrada Terrance Ferguson regrese a la alineación de los Rams contra Washington. Está fuera desde septiembre por un esguince de tobillo.

Mientras Garrett probablemente regrese a la primera línea de la defensa, la secundaria de los Rams está resentida. Jaylen Watson se perderá el resto de la temporada por una lesión en el hombro, y el otro cornerback titular, Trent McDuffie, se perdió toda la semana de entrenamientos por una lesión en la espalda.

McDuffie es duda para el domingo, al igual que el safety Kam Curl, quien tiene una lesión en el pie.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una visita a las obras del salón de baile de la Casa Blanca, el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

¡SORPRESA ECONÓMICA EN ESTADOS UNIDOS! SE CREAN 165.000 EMPLEOS EN OCTUBRE Y EL DESEMPLEO BAJA AL 4,1%

¡MARCO RUBIO ROMPE EL SILENCIO! DESMIENTE QUE VAYA A RENUNCIAR AL GOBIERNO DE DONALD TRUMP

¡MARCO RUBIO ROMPE EL SILENCIO! DESMIENTE QUE VAYA A RENUNCIAR AL GOBIERNO DE DONALD TRUMP

¡NUEVA POLÉMICA EN COLOMBIA! MUJER QUE ACUSA A GUSTAVO PETRO DE INTERCAMBIAR CONTRATOS POR SEXO PUBLICA UN VIDEO ÍNTIMO

¡NUEVA POLÉMICA EN COLOMBIA! MUJER QUE ACUSA A GUSTAVO PETRO DE INTERCAMBIAR CONTRATOS POR SEXO PUBLICA UN VIDEO ÍNTIMO

El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, derecha, y el vicepresidente, JD Vance, escuchan en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 23 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

JD Vance se distancia de Trump por la guerra con Irán tras la derrota republicana y mira hacia 2028

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter