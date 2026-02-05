americateve

Myles Garrett, elegido por unanimidad Jugador Defensivo del Año de la NFL según AP

SAN FRANCISCO (AP) — Myles Garrett fue elegido de manera unánime como el Jugador Defensivo del Año por la AP, tras una temporada en la que estableció un récord con 23 capturas.

Myles Garrett, de los Browns de Cleveland, posa tras ganar el premio de la AP al Jugador Defensivo del Año, el jueves 5 de febrero de 2026 en San Francisco (AP Foto/Matt York)
Garrett recibió los 50 votos para el primer lugar, convirtiéndose en el noveno jugador que gana este trofeo en múltiples ocasiones. El cazamariscales de Cleveland también fue una selección unánime para el equipo All-Pro.

Garrett ya había ganado el premio en 2023.

"Esto no comienza sólo conmigo", afirmó Garrett en la ceremonia del jueves. "Comienza con grandes compañeros de equipo, una gran organización, grandes entrenadores que nos ponen en posición. Estoy agradecido con cada uno de mis compañeros que me ayudaron a llegar aquí. No es posible sin ellos".

El cazamariscales de los Texans, Will Anderson Jr., terminó segundo con 77 puntos, Micah Parsons, quien ocupa la misma posición en los Packers, quedó tercero (63), seguido por otros dos jugadores con las mismas funciones, Nik Bonito de los Broncos (52) y Aidan Hutchinson de los Lions (42).

Garrett superó a Michael Strahan (22,5) y T.J. Watt (22,5) en el último encuentro de la campaña regular, cuando capturó a Joe Burrow.

El premio fue uno de los ocho programados para anunciarse en la velada, incluyendo el de Jugador Más Valioso de la NFL 2025.

