Museo de Pérgamo de Berlín reabrirá a mediados de 2027 tras ardua restauración

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ARCHIVO - Periodistas observan el Gran Altar de Pérgamo durante una visita de medios a las obras de renovación del Museo de Pérgamo en Berlín, Alemania, el 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Markus Schreiber, archivo) AP

La Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, que supervisa muchos de los museos de Berlín, anunció que el museo reabrirá el 4 de junio de 2027.

La pieza central del museo es el Altar de Pérgamo, del siglo II a. C. Decorado con un friso de mármol, fue construido entre 197 y 156 a. C. en lo que hoy es Bergama, Turquía.

El Museo de Pérgamo ha estado completamente cerrado desde octubre de 2023. La parte del edificio que alberga el Altar de Pérgamo ha permanecido cerrada durante mucho más tiempo, desde 2014.

Algunas secciones seguirán cerradas por obras incluso después de la reapertura del próximo año, en particular el ala que contiene la Puerta de Ishtar de Babilonia. Está previsto que el museo reabra por completo en 2037.

El museo está siendo restaurado como parte de un plan a largo plazo para renovar el complejo neoclásico de la Isla de los Museos, construido entre 1830 y 1930 y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Partes de la isla quedaron gravemente dañadas durante la Segunda Guerra Mundial, y la Alemania Oriental comunista, con escasez de recursos, nunca la restauró por completo. Las obras en tres de los cinco museos ya se han completado y un nuevo edificio de entrada para el complejo, la Galería James Simon, se inauguró en 2019.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP