Murakami se repone a demora por el tráfico antes de debutar en la Liga del Cactus con Medias Blancas

MESA, Arizona, EE.UU. (AP) — Munetaka Murakami llegó tarde a su primer juego de pretemporada con los Medias Blancas de Chicago.

El japonés Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, conecta un sencillo en el juego de pretemporada del viernes 20 de febrero de 2026, ante los Cachorros en Mesa, Arizona (AP Foto/Ross D. Franklin).
Una vez que arribó al estadio, todo transcurrió con bastante normalidad.

Murakami conectó dos hits e impulsó dos carreras el viernes en su debut dentro de la Liga del Cactus. El toletero japonés está aprendiendo a movilizarse en las Grandes Ligas después de alcanzar en diciembre un contrato de 34 millones de dólares por dos años con los Medias Blancas, que están en plena reconstrucción.

El japonés de 26 años, fue retirado momentáneamente de la alineación titular después de quedar atrapado en el tráfico camino a Sloan Park. Pero llegó unos 20 minutos antes del primer lanzamiento y pegó un rodado a segunda base en su primer turno al bate, en la entrada inicial del juego que los Medias Blancas ganaron 8-1 ante los Cachorros de la misma ciudad.

“Hubo un accidente muy, muy grande en la autopista”, señaló Murakami. “Estuve preocupado todo el tiempo. ... Para ser realmente sincero, no pude prepararme del todo, pero creo que llegué a tiempo”.

Murakami formó parte de una tanda de debuts en el primer día de juegos de pretemporada. El primera base de los Orioles, Pete Alonso, y el tercera base de los Diamondbacks, Nolan Arenado, conectaron jonrones para sus nuevos equipos, y Alex Bregman se fue de 2-0 al jugar tres entradas en su primer duelo con los Cachorros.

“Fue genial estar aquí y jugar un encuentro de pretemporada con los Cachorros”, comentó Bregman, quien firmó con el equipo un contrato de 175 millones de dólares por cinco años en la agencia libre. “Fue divertido. Obviamente, fue muy especial tener toda esa energía en el estadio”.

Alonso recibió una cálida ovación antes de su primer turno al bate contra los Yankees. El venezolano Kennedy Corona le robó un hit con una atrapada en zambullida durante el tercer inning.

Sin embargo, el pelotero asiático prendió una curva, el primer lanzamiento de Bradley Hanner, enviando la pelota a las profundidades del jardín izquierdo para un jonrón de dos carreras en la sexta entrada de la victoria de Baltimore, por 2-0 en Florida.

Alonso conectó 38 jonrones el año pasado en su última temporada con los Mets de Nueva York. Acordó en diciembre un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con los Orioles.

Arenado pegó un batazo al iniciar la segunda entrada en una victoria por 3-2 sobre los Rockies en Scottsdale. El pelotero ocho veces elegido al Juego de Estrellas fue adquirido en un canje con San Luis en enero.

Murakami espera darle un impulso a los Medias Blancas después de que perdieron la enorme cifra de 324 juegos en las tres temporadas anteriores. Bateó para .270 con 246 jonrones y 647 carreras impulsadas en 892 encuentros a lo largo de ocho años con los Yakult Swallows de la Liga Central de Japón.

Titular en la primera base, Murakami consiguió su primer hit en la tercera entrada, cuando conectó por el centro un sinker a 91,9 mph de Connor Schultz. El sencillo, con un out, tuvo una velocidad de salida de 108,3 mph.

Con un out y las bases llenas en la cuarta, Murakami conectó un batazo al jardín central ante Porter Hodge. El jardinero central de los Cubs, Seiya Suzuki, perdió la pelota en el sol y ésta cayó en la parte trasera de la pista de advertencia para un doble de dos carreras.

“Estoy muy contento de cómo salió esto, sin ninguna lesión”, expresó Murakami. “Sentí mariposas en el estómago durante los primeros minutos. Pero después de empezar a fildear y tener un turno al bate, me sentí un poco más cómodo, me sentí yo mismo”.

Murakami y Suzuki van a jugar juntos con la selección japonesa en el Clásico Mundial de Béisbol, y ambos han hablado sobre cómo es jugar en Chicago.

“Me caía muy bien, pero después del elevado, lo odio. Así que no lo voy a apoyar”, bromeó Suzuki.

Murakami se quedó mirando un tercer strike cantado en su último turno al bate en el sexto episodio. Fue reemplazado a la defensiva antes de la parte baja de la entrada.

El mánager Will Venable elogió a Murakami por recomponerse después de sus problemas para llegar al juego.

“Este tipo está tan comprometido y es tan profesional”, afirmó Venable. “Le hemos pedido que haga algunas cosas a las que no necesariamente estaba acostumbrado, en cuanto a cómo se prepara, y su capacidad de adaptación y flexibilidad para hacer esas cosas ha sido increíble. Esa capacidad de ajustarse te da confianza de que va a poder salir ahí y hacer ajustes a lo largo del año”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

