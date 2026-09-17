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Murakami pega jonrón y Medias Blancas vencen 3-1 a Tigres empatando Central de la AL

CHICAGO (AP) — Munetaka Murakami conectó el jonrón número 32, el que más tiene su equipo, y los Medias Blancas de Chicago empataron con Cleveland, que no jugó, en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana, con una victoria la noche del jueves de 3-1 sobre los Tigres de Detroit.

Munetaka Murakami de los Medias Blancas de Chicago corre al batear un triple contra los Tigres de Detroit, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez)
Munetaka Murakami de los Medias Blancas de Chicago corre al batear un triple contra los Tigres de Detroit, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Bryan Hudson (5-4), el segundo de cuatro lanzadores de los Medias Blancas, consiguió cuatro outs para acreditarse el triunfo. Grant Taylor lanzó los últimos 2 1/3 innings para su noveno salvamento.

Chicago se recuperó de una derrota 6-3 en Cleveland el miércoles que los sacó de una parte del liderato por primera vez desde el 4 de julio. Tanto los Guardianes como los Medias Blancas tienen marca de 78-75.

Los Medias Blancas intentan convertirse en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en llegar a la postemporada después de perder más de 100 juegos en cada una de las dos temporadas anteriores.

El venezolano Gleyber Torres impulsó la carrera de los Tigres en la tercera entrada con una elección del fildeador.

El abridor de los White Sox, Erick Fedde, permitió una carrera con cuatro hits en 4 2/3 innings.

Valdez (10-11) permitió tres carreras con tres hits en cinco innings. Ponchó a ocho y otorgó cuatro bases por bolas.

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